Poleti upad prodaje stanovanj. Nove hiše dražje za 20 odstotkov.

Izstopajo cene novih družinskih hiš, ki so se v primerjavi z drugim četrtletjem zvišale za 19,5 odstotka. Rabljene družinske hiše so se podražile za 3,1 odstotka, nova stanovanja za 2,4 odstotka, rabljena stanovanja pa za 1,5 odstotka.

Izstopajo cene novih družinskih hiš, ki so se v primerjavi z drugim četrtletjem zvišale za 19,5 odstotka. Rabljene družinske hiše so se podražile za 3,1 odstotka, nova stanovanja za 2,4 odstotka, rabljena stanovanja pa za 1,5 odstotka. Foto: Shutterstock

Število prodaj stanovanjskih nepremičnin je med letošnjim julijem in septembrom upadlo že tretje četrtletje zapored in je na ravni povprečja leta 2015. Novega lastnika je po podatkih statističnega urada našla 3.001 stanovanjska nepremičnina, kar je okoli 11 odstotkov manj kot v četrtletju pred tem.

Novih stanovanjskih nepremičnin, to je stanovanj in družinskih hiš skupaj, je bilo v tretjem četrtletju prodanih približno 40, njihova skupna vrednost pa je znašala približno 10 milijonov evrov. Hkrati je bilo prodanih približno 2.960 rabljenih stanovanjskih nepremičnin v skupni vrednosti 375 milijonov evrov. Pri zadnjih statistiki opažajo upad števila prodaj že tretje četrtletje zapored.

Skupna vrednost vseh v tretjem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 385 milijonov evrov. To je bilo približno 14 odstotkov manj kot v četrtletju prej in približno pet odstotkov manj kot v tretjem četrtletju lani.

Rast cen

Ob tem so se cene vnovič zvišale. Nove stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 5,5 odstotka, rabljene pa za 2,1 odstotka.

Pri tem izstopajo cene novih družinskih hiš, ki so se v primerjavi z drugim četrtletjem zvišale za 19,5 odstotka. Rabljene družinske hiše so se podražile za 3,1 odstotka, nova stanovanja za 2,4 odstotka, rabljena stanovanja pa za 1,5 odstotka.

Na letni ravni stanovanja dražja za 15 odstotkov

Rabljena stanovanja so se v tej časovni primerjavi najizraziteje podražila v preostali Sloveniji (za 2,3 odstotka), sledile so podražitve v Mariboru (za 1,0 odstotka) in Ljubljani (za 0,6 odstotka).

Na letni ravni so se cene stanovanjskih nepremičnin v letošnjem tretjem četrtletju zvišale za 15,4 odstotka. Tudi v tej primerjavi so se najizraziteje zvišale cene novih družinskih hiš, in sicer za 23,9 odstotka. Sledile so cene rabljenih stanovanj (+15,8 odstotka), rabljenih družinskih hiš (+15,3 odstotka) in novih stanovanj (+12,1 odstotka).