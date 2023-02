Poklic prihodnosti, ki dosega skoraj 100-odstotno zaposljivost

Strokovnjaki s področja logistike imajo eno od pomembnejših vlog v poslovanju gospodarskih družb in se uvrščajo med najbolj iskan kader. Logistika in oskrbovalne verige so namreč temelj današnjega poslovnega okolja in delujejo globalno, zato je mogoče pričakovati, da bodo v prihodnjih letih ustvarjena nova delovna mesta na tem področju. Zaradi obetavnega povpraševanja po strokovnjakih s področja logistike je vedno več vpisov na tovrstni študij, ki omogoča tudi izjemne karierne možnosti.

Specializiran študij s področja logistike lahko močno izboljša varnost vaše zaposlitve. Nedavni svetovni dogodki so nam pokazali, da lahko logistika in oskrbovalne verige uspevajo tudi v obdobju gospodarske negotovosti. Ljudje morajo biti preskrbljeni s hrano in osnovnimi izdelki tudi v času, ko vladajo izjemne razmere, kot so na primer pandemije ali naravne nesreče. Študij logistike odpira vrata do dobro plačanega poklica, ki omogoča razvoj poklicne poti in uporabo najnovejše tehnologije v industriji, trenutno na svetovnem logističnem trgu.

Delež brezposelnih, ki so končali študij logistike, je nižji od treh odstotkov

Logistika in upravljanje oskrbovalnih verig sta v vzponu in gonilna sila rasti svetovne trgovine, ki ponujata odlične mednarodne karierne priložnosti. Da gre za poklic prihodnosti, priča tudi dejstvo, da je njihova zaposljivost 97,74-odstotna. Plače krepko presegajo slovensko povprečje. Za primerjavo: povprečne plače v Kontroli zračnega prometa so leta 2020 presegle 6.500 evrov, s tem se ta uvršča na prvo mesto med državnimi podjetji z najvišjimi plačami. Na lestvici vseh podjetij z najboljšimi plačami pa je na 13. mestu.

Red. prof. dr. Maja Fošner, dekanja Foto: Fakulteta za logistiko Nove svetovne razmere, ki jih je prinesla pandemija, pa tudi geopolitične nestabilnosti v svetu, so od logistov čez noč zahtevale nove prilagoditve in spremenjene modele poslovanja. Priča smo razmahu novih tehnologij, digitalizaciji procesov, ki omogočajo uspešno upravljanje kot tudi optimizacijo poslovanja. Skladno s sodobnimi pametnimi rešitvami se širijo tudi znanja s področja logistike. Prve premike vidimo v digitalizaciji skladišč in na področju panoge prevozništva, kjer so podatki o tovoru in prevozniku na zahtevo že v vsakem trenutku, in to v realnem času. O tem red. prof. dr. Maja Fošner, dekanja Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, pravi: "Logistika se je v zadnjem obdobju izkazala za neprecenljivo partnerico v poganjanju svetovnega gospodarstva. Tako logistika kot upravljanje oskrbovalnih verig ponujata izjemne zaposlitvene možnosti. Pričakujemo, da bo nadaljnji tehnološki razvoj še bolj krojil to tako pomembno panogo. In če danes razmišljamo o poklicih prihodnosti, bo nabor delovnih mest za področje logistike izjemno širok. Nikakor ne bo šlo brez znanj avtomatizacije, umetne inteligence in robotizacije, digitalizacija pa bo področje pomembno spremenila ter nadgradila. Zagotovo bo prehod v pametno družbo in razvoj pametnih mest zahteval visoko kvalificirane logiste."

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je orala ledino pri širjenju zavedanja o pomenu logistike in visoko izobraženega kadra. Izjemno pozornost namenja kompetencam diplomantov posameznega študijskega programa, da lahko trgu priskrbijo najboljše. Diplomanti s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru zasedajo vodilna in vodstvena delovna mesta v pomembnih slovenskih logističnih organizacijah ali oddelkih.

Študij s področja logistike zajema širok spekter znanj

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru študentom posreduje znanja s področij podjetništva, inoviranja, aktualnih in novih tehnologij, omogoča praktično delo v laboratorijih fakultete, delo v projektih v času študija in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Diplomantu daje odlične temelje za zaposlitev in tudi za odločitev za lastno podjetniško pot kot alternativo zaposlitvi pri delodajalcu.

Študijski programi so prepoznani tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem okolju. Fakulteta študentom omogoča izmenjavo v tujini in s tem širitev znanja in kompetenc, kar vpliva na razvoj podjetnega posameznika, sposobnega prebojnih idej na področju logistike in širše.

Poleg interakcije s profesorji bodo študenti redno pridobivali praktična znanja s strokovnjaki iz gospodarstva, zaradi česar je študij veliko bogatejši in uporabnejši. S pomočjo strokovnjakov s panoge bodo reševali konkretne primere, s katerimi se bodo pozneje tudi sami srečevali pri svojem delu. Študenti imajo možnost vzpostavitve stika z najnovejšo tehnologijo in programsko opremo, saj se, kjer je to mogoče, vaje izvedejo v laboratorijih ali računalniških učilnicah fakultete za logistiko.

Projekti s tematiko reševanja aktualnih problemov v gospodarstvu omogočajo študentom stik z delodajalci že v obdobju študija. V tretjem letniku se izvede daljše praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki je večinoma osnova za izdelavo diplomskega dela. Poleg tega imajo študenti možnost pridobitev certifikatov zunanjih ustanov o pridobljenem znanju, ki imajo pomembno vlogo v vsakem podjetju in v vsaki industriji. Na voljo je široka paleta certifikatov, pri čemer imajo študenti vso podporo, informiranje in pomoč fakultete za logistiko.

Študij logistike vam omogoča takojšnjo zaposlitev na delovnih mestih vodje skladišča, vodje poslovalnice v maloprodaji, vodje logistike, vodje paketne distribucije, skrbnika procesov, organizatorja proizvodnje, disponenta, referenta v špediciji, referenta v logistiki, referenta v prometni pisarni, koordinatorja/organizatorja transporta, administratorja/vodje voznega parka, nabavnika, nabavnega/prodajnega referenta, skladiščnika na sprejemu/izdaji, vodje proizvodnje in drugo.

Udeležite se informativnih dni Informativni dnevi bodo 17. in 18. februarja. Dobili boste vse potrebne informacije o študiju, ki vas zanima, in odgovore na morebitna vprašanja. Poleg tega boste lahko poklepetali s študenti in iz prve roke slišali izkušnje s študijem in se pogovorili o kariernih možnostih. Pomembno je, da se odločite za področje študija, ki vam bo omogočalo izpolnjevanje osebnih ciljev ter vam zagotovilo kakovostno življenje in uspešno poklicno prihodnost.

Visokošolski strokovni študijski program GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA študenta seznani z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami: načrtovanjem potreb, nabavo, skladiščenjem, distribucijo, transportom, poprodajno in razbremenilno logistiko. Pridobil si bo znanja iz podjetništva, inoviranja, aktualnih in novih tehnologij. Namenjen je tistim, ki se želijo takoj po opravljeni diplomi zaposliti.

Na univerzitetnem študijskem programu LOGISTIKA SISTEMOV študenti pridobijo kompetence s področja menedžmenta, kot so vodstvene veščine, samoiniciativnost, znanje upravljanja ljudi, znanje poslovnih procesov in konceptov trajnostnega razvoja, naučijo se uvajati načela pametnih skupnosti, avtonomnih vozil, dronov, digitalizacije procesov, avtomatizacije skladiščnih sistemov in robotizacije proizvodnje. Pri svojem delu tako znajo uporabljati optimizacijske metode, kot so analize, simulacije, osnovno programiranje, optimizacija in implementacija rešitev v praksi. S tem študijskim programom se diplomanti potegujejo za naslednja delovna mesta: direktor logistike, vodja distribucije, menedžer oskrbovalnih verig, vodja nabave, koordinator poslovnih in logističnih procesov, skrbnik ključnih strank, direktor prodaje, vodja planiranja, projektni menedžer, ustanovitelj in vodja lastnega podjetja, osnovanega na inovativnih logističnih rešitvah.

Magistrski študijski program LOGISTIKA SISTEMOV pa je namenjen tistim, ki si želijo soustvarjati razvoj svetovne logistike, delovati v mednarodnih okoljih in velikih korporacijah ali pa voditi srednja in velika slovenska podjetja.

Mariborska cesta 7

3000 Celje

Telefon: 03 428 53 00

E-naslov: info.fl@um.si

