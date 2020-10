Poglejte, kdo je prevzel Planet TV #video

Iz Telekoma Slovenije so tako prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da so pred prodajo za izpolnitev odložnega pogoja izvedli dokapitalizacijo Planet TV s konverzijo svojih terjatev v osnovni kapital. Predmet prodaje so bili tako na koncu vsi že obstoječi poslovni deleži in novo pridobljeni poslovni delež, ki vsi skupaj predstavljajo 100 odstotkov kapitala Planet TV, navaja STA.

Telekom Slovenije je televizijo prodal za pet milijonov evrov

Telekom je julija objavil, da je kupnina za Planet TV dosegla pet milijonov evrov, največji telekomunikacijski operater v državi pa je že v nerevidiranem poročilu o poslovanju v prvem letošnjem polletju v celoti izkazal odhodke zaradi slabitve sredstev Planet TV in terjatev, ki izhajajo iz posojil družbi. V Telekomu Slovenije pravijo, da bodo ob zaključku transakcije s prejeto kupnino beležili pozitiven učinek iz prodaje družbe, piše STA.

Novi izvršni direktor Planet TV je Pavel Stantchev

Planet TV je tako od četrtka uradno del skupine TV2, ki je tako svojemu portfelju 14 televizijskih kanalov dodala še tri. Kot so sporočili iz televizijske hiše, je novi izvršni direktor Planet TV postal Pavel Stantchev, ki že opravlja funkcijo izvršnega direktorja na TV2. Špela Pirnat, ki je med letoma 2013 in 2016 v podjetju delovala kot finančna direktorica, se je Planet TV pridružila kot operativna direktorica.

Obljubljajo "tekmovalnost in izbiro, ki jo slovenski trg potrebuje"

"Vesel sem, da smo uspešno končali prevzem v Sloveniji, in v čast mi je, da lahko znova ustvarjam zgodbo Planet TV. Skupaj s Špelo in celotno ekipo bomo trdo delali, da bomo zadovoljili kar največje število gledalcev, obenem pa bomo prinesli tekmovalnost in izbiro, ki jo slovenski trg potrebuje," je dejal Stantchev. V Planet TV vidi velik razvojni potencial, nakup podjetja z dobro izdelanimi znamkami ter lokalno in strokovno ekipo pa bo za televizijsko hišo TV2 po njegovem mnenju prinesel dodatne prednosti, še navaja STA.