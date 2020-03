Podjetja priskočila na pomoč vsem, ki delajo od doma

Številna podjetja so morala zaradi ukrepov za omejitve širjenja koronavirusa spremeniti način dela ali začasno ustaviti delovanje. Številni so delo morali organizirati od doma, pomoč pri organizaciji in različna orodja pa so ponudila številna podjetja.

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS je svoje člane pozvalo k pomoči, različna podjetja pa so ponudila nekatere svoje produkte, s katerimi si lahko lažje organizirate delo do doma.

"Nove razmere nas silijo v nove načine dela in nove navade, delo prehaja v digitalno. Ker mnoga podjetja nimajo orodij in znanj za delo na daljavo, za digitalne sestanke, orodij za podporo skupinskemu delu, podporo procesom, se zavedamo, da moramo ukrepati hitro in tudi solidarno. Želimo si zagotoviti čim bolj nemoteno delo podjetij v teh kriznih časih," je povedal Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije.

Seznam podjetij in orodij si lahko pogledate tukaj.

Večji naval tudi na mobilna omrežja



Od ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa so se močno povečale tudi obremenitve mobilnih omrežij, predvsem zaradi povečanega obsega dela in šolanja na daljavo, sporočajo Telekom Slovenije, Telemach in A1.



"K nemotenemu delovanju omrežij lahko pomembno prispevajo tudi uporabniki komunikacijskih storitev, in sicer na način, da čim bolj optimizirajo uporabo komunikacijskih storitev na tiste, ki jih nujno potrebujejo predvsem za delo na daljavo, šolanje od doma in dostop do informacij," sporočajo z GZS.