Podjetja, ki imajo regulirane cene elektrike, brez pomoči zaradi energetske krize

DZ je danes z 52 glasovi za in 30 proti sprejel novelo zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize, po kateri do pomoči ne bodo več upravičeni subjekti, ki imajo regulirane cene elektrike. Poslanci SDS in NSi so bili proti, ker so želeli, da se ohrani pomoč za ohranitev delovnih mest.

Novela določa, da subvencij za stroške energije v letošnjem letu ter za shemi skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo ne bodo več upravičena podjetja, za katera velja regulirana cena elektrike. To je vlada določila s 30. decembra lani sprejeto uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, po kateri imajo ti subjekti ceno regulirano do 30. junija letos.

Vlada razmišlja o možnosti, da bi regulacijo podaljšala do konca leta

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež je ob obravnavi predloga v četrtek povedal, da vlada razmišlja o možnosti, da bi to regulacijo podaljšala do konca leta. Frangež je dejal, da je vlada za omejitev učinkov visoke rasti cen energentov uporabila vse razpoložljive vzvode in mehanizme, ki jih omogočajo evropska pravila.

V poslanski skupini Svoboda so v četrtek povedali, da razumejo logiko, da se pomoči ne podvajajo, na drugi strani pa da je v določenem delu mogoče pritrditi gospodarstvu, saj so tudi regulirane cene nad 1,5-kratnikom cen iz 2021, ki je vstopni pogoj za prejemanje pomoči. Pričakujejo, da bodo vlada in ministrstva spremljali položaj in da v primeru potreb mikro, malih in srednje velikih podjetij po koriščenju ukrepov za ohranitev delovnih mest, preučijo tudi možnost sprememb.

Tudi v SD so izrazili pričakovanje, da bo vlada spremljala razmere in po potrebi predlagala razširitev kroga upravičencev do pomoči.

V SDS in NSi neuspešni s svojim predlogom

V SDS in NSi so bili na matičnem odboru DZ neuspešni s predlogom, da bi bili subjekti, ki imajo ceno elektrike regulirano po omenjeni uredbi, še naprej upravičeni do subvencij za skrajšani delovni čas in čakanje na delo. Med drugim so opozorili, da je delovno mesto zelo preprosto ukiniti, medtem ko so za ustvarjanje novega nujni veliko večji napori, poleg tega naj bi bila določba zaradi retroaktivnosti vprašljiva z vidika skladnosti z ustavo.