Po poplavah pri nas prizadeta že tretja Volkswagnova tovarna

Potem ko je nemški avtomobilski proizvajalec Volkswagen zaradi ozkih grl pri dobavi sestavnih delov, ki so posledica nedavnih poplav in posledične škode v slovenskem dobavitelju KLS Ljubno, začasno zmanjšal proizvodnjo v tovarnah vozil na Portugalskem in v nemškem Hannovru, so podobno odločitev sprejeli tudi za obrat v Wolfsburgu.

Kot je pred začetkom avtomobilskega sejma v Münchnu za nemško tiskovno agencijo dpa povedal direktor nabave v Volkswagnu Dirk Grosse-Loheide, slovensko podjetje KLS Ljubno, ki jim dobavlja zobate obroče za motorje z notranjim zgorevanjem, teh trenutno še ne more proizvajati.

Da bi zapolnili to vrzel, proizvodnjo povečujejo njihovi nadomestni dobavitelji, je poudaril in dodal, da sodelovanja s slovenskim dobaviteljem ne nameravajo prekiniti. "To je odličen dobavitelj, seveda ga želimo obdržati," je dejal Grosse-Loheide in omenil, da KLS Ljubno pomagajo pri čiščenju proizvodnih prostorov in ponovnem zagonu proizvodnje.

Iz Volkswagnove tovarne v Salzgitterju so tako v Slovenijo napotili 100 zaposlenih, dodatnih 30 pa iz Hannovra.

Zaradi manjkajočih sestavnih delov je bil primoran Volkswagen v preteklih dneh že napovedati zmanjšanje proizvodnje avtomobilov v svojih tovarnah v Hannovru, v Palmeli pri Lizboni pa bodo obratovanje z 11. septembrom za dva meseca popolnoma ustavili. V Wolfsburgu bodo začenši z istim dnem zmanjšali število posameznih izmen.

Glavni direktor KLS Ljubno Mirko Strašek je prejšnji teden za STA dejal, da ne ve, zakaj je portugalska podružnica Volkswagna zaustavila proizvodnjo. Napovedal pa je, da se bo v naslednjih tednih zaustavilo še več trakov v evropski avtomobilski industriji.

Poudaril je tudi, da se trudijo čim prej vzpostaviti proizvodnjo po vodni ujmi, vendar za to potrebujejo še nekaj mesecev. Strašek se nadeja, da bi lahko del proizvodnje vzpostavili oktobra, vendar vseh kupcev še vedno ne bodo mogli oskrbovati s svojimi izdelki.

KLS Ljubno s svojimi izdelki oskrbuje več kot 80 odstotkov avtomobilskega trga v Evropi.