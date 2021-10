Po plinovodu Severni tok 2 prvič stekel plin

"Plinovod bo počasi napolnjen, da bomo dosegli potrebno zalogo in tlak, kar je predpogoj za poznejše tehnične preizkuse. Predhodni postopki za drugi tok že potekajo," sporočilo podjetja Nord Stream 2, v Švici registrirane projektne družbe ruskega plinskega velikana Gazprom, zadolžene za gradnjo in upravljanje plinovoda.

Skupna zmogljivost plinovoda je 55 milijard kubičnih metrov plina na leto, oskrboval pa naj bi 26 milijonov gospodinjstev.

Gradnja se je ustavila decembra 2019, ko je švicarska družba Allseas odstopila od gradnje zaradi grožnje ameriških sankcij. Gradnja je nato ponovno stekla decembra 2020.

Američani so projektu nasprotovali, kar je privedlo do zaostrenih odnosov med ZDA in Nemčijo. Med drugim je Američane skrbelo, da bo Rusija s Severnim tokom 2 lažje zapirala plinovod čez Ukrajino in Poljsko.

ZDA in Nemčija sta nato julija letos sklenili dogovor glede plinovoda, ameriški predsednik Joe Biden pa je začasno preklical sankcije, uvedene za podjetja, ki so sodelovala pri projektu.