Po devetih letih sprememba na vrhu: znano je, kdo so najbogatejši Slovenci

Stoterica najbogatejših Slovencev ima pod palcem 8,7 milijarde evrov, kar je nov rekord. Na vrhu lestvice najbogatejših, ki jo pripravlja revija Finance Manager, pa se je zgodila sprememba. Igorju Lahu je uspel največji skok, z lanskega petega mesta se je zavihtel na vrh lestvice, kjer sta devet let zapored kraljevala Iza Sia in Samo Login.

Premoženje stotih najbogatejših se je v zadnjem letu povečalo za osem odstotkov oziroma za nekaj več kot pol milijarde evrov. Rast premoženja najbogatejših je sicer skromnejša kot v prejšnjih dveh letih, glavni razlog za to pa so rastoči stroški v podjetjih v lasti stoterice. Meja za vstop na lestvico najbogatejših Slovencev se je z lanskih 33,3 milijona evrov zvišala na 35,2 milijona.

Po devetih letih sprememba na vrhu lestvice

Premoženje najbogatejšega Slovenca Igorja Laha z družino znaša 385 milijonov evrov oziroma 119 milijonov več kot lani, ocenjujejo pri Finance Manager. Po devetih letih je tako Lah na vrhu lestvice prehitel Izo Sio in Sama Logina, vsak imata pod palcem 345 milijonov evrov. Če njunega premoženja po ločitvi leta 2021 ne bi ločili na dva dela, bi bila skupaj še vedno na vrhu lestvice.

Iza Sia in Samo Login sta devet let zapored kraljevala na vrhu lestvice najbogatejših Slovencev. Foto: Jure Makovec

Premoženje družine Lah se je v štirih letih početverilo predvsem na račun velike rasti vrednosti Steklarne Hrastnik. Podjetje je vredno skoraj četrt milijarde evrov, v tem letu mu napovedujejo 22 milijonov evrov čistega dobička. Pomemben del premoženja družine Lah so nepremičnine, združene pod skladom Ceeref. Lah ima lastniški delež tudi v nekaterih državnih elektrodistribucijskih podjetjih, še ugotavljajo pri Finance Manager.

Vrednost Steklarne Hrastnik ocenjujejo na skoraj četrt milijarde evrov. Foto: STA ,

Na četrtem mestu je Boštjan Bandelj s svojim trgovcem z emisijskimi kuponi Belektron, med prvo peterico je še družina Šešok, ki ima med drugim v lasti skupino Iskra. Njeno skupno premoženje znaša 270 milijonov evrov.

Med največjimi zaslužkarji je tudi Jure Knez, največji lastnik trboveljskega Dewesofta, razvijalca programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov, ki se je letos z 243 milijoni evrov prvič uvrstil med deseterico. Njegovo premoženje se je od lani povečalo za skoraj 60 odstotkov.

Podjetnik Damian Merlak, ki je obogatel s kriptovalutami, denar pa vložil tudi v turizem, je svoje premoženje v primerjavi z lani še nekoliko povečal, z 236 milijoni evrov pa ostaja na osmem mestu.

Damian Merlak se je odločil investirati v turizem v Bohinju, a pri tem naletel na kar nekaj težav. Foto: Mediaspeed

S sedmega na deveto mesto je na lestvici najbogatejših zdrsnil predsednik kluba SBC in podjetnik Joc Pečečnik. Premoženje se je za 20 odstotkov povečalo Igorju Akrapoviču na 213 milijona evrov. Krog deseterice najpremožnejših pa zaključujeta Ivo Boscarol in njegova hči Anastasia Taja Boscarol.

Na lestvici letos štirje športniki

Poleg spremembe na vrhu so med najbogatejšo stoterico tudi štirje novinci in pa šest povratnikov. Med najvidnejšimi novimi obrazi je kapetan nogometne reprezentance Jan Oblak, ki se je s podpisano pogodbo, vredno 38,9 milijona evrov, na lestvici pridružil preostalim profesionalnim športnikom. To so še košarkarja Luka Dončić in Goran Dragić ter hokejist Anže Kopitar.

Vratar Jan Oblak je s klubom Atletico Madrid podpisal pogodbo za skoraj 40 milijonov evrov. Foto: Guliverimage

Na lestvici sta še dva nova obraza, poleg Damirja Popovića, lastnika komendskega podjetja IMP Pumps z ocenjenimi 40,3 milijona evri, še David Svetličič, lastnik družb Asi in Lev, ki se je na lestvico najbogatejših povzpel predvsem po zaslugi proizvajalca avtodomov Tourne Mobil.

Novinec na lestvici je tudi velenjsko podjetje Firšt v lasti Franca in Elizabete Firšt, ki je specializirano za ventile in regulatorje ogrevanja, iskane med proizvajalci toplotnih črpalk. Njuno premoženje je ocenjeno na 36,9 milijona evrov.

Zaradi velikega povpraševanja po toplotnih črpalkah je največji skok, merjeno v odstotkih, na letošnji lestvici uspel Bogdanu Kronovšku in Nataši Besednjak, lastnikoma podjetja Kronoterm, ki proizvaja toplotne črpalke. Pri reviji Finance Manager njuno premoženje ocenjujejo na 72,6 milijona evrov.