Po 12 letih so ga zamenjali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred tremi meseci je domače politično prizorišče zatreslo dogajanje v državni energetiki. V koaliciji se je vnel spor zaradi kadrovanja v podjetju Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO), ki skrbi za vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je nasprotovala novemu mandatu dolgoletnega direktorja SODO Matjaža Voduška, ki ga je podpiral del SD.

Nino Maletič, zelo verjetni novi direktor SODO Foto: LinkedIn Včeraj je zgodba dobila epilog. Nadzorni svet SODO je namreč za novega direktorja izbral Nina Maletiča, dozdajšnjega vodjo sektorja skupnih storitev v Elektru Celje. Za imenovanje bo moral dobiti še soglasje vlade.

Spor, ki je načel odnose v koaliciji

Spor okrog podjetja SODO je izbruhnil letos poleti. Vlada je takrat na predlog ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek razrešila enega od nadzornikov SODO, člana SD Damirja Ivančiča. V nadzorni svet je imenovala Hinka Šolinca, vodjo direktorata za energijo na ministrstvu. Še pomembneje, vlada je s spremembo statuta določila, da ima sama zadnjo besedo pri imenovanju direktorja SODO.

Foto: STA S tem je vlada blokirala načrtovano ponovno imenovanje direktorja Matjaža Voduška, ki ga je med poletnimi počitnicami načrtoval del nadzornega sveta. Vodušek je SODO, ki letno upravlja skoraj 300 milijonov evrov denarja, vodil že od ustanovitve podjetja pred dvanajstimi leti. Imenovan je bil v obdobju prve vlade Janeza Janše, zadnji mandat pa je dobil pod vlado Mira Cerarja.

V koaliciji je ravnanje Bratuškove sprožilo val očitkov, da se vmešava v kadrovanje v državnih podjetjih. Še isti mesec je Bratuškova na sejo vlade prinesla predlog, da bi vlada morala soglašati tudi z imenovanji direktorjev Elektra Slovenija (Eles) in Borzena, a ga niso podprli v SD, SMC in DeSUS. Kmalu zatem je nov mandat dobil direktor Borzena Karlo Peršolja, ki je vrsto let veljal za kader SMC.

Kadrovski viharji so se polegli

V vmesnem času so se kadrovski viharji očitno polegli. Nadzorniki SODO so tako za direktorja izbrali Nina Maletiča, edinega protikandidata, ki je ob Vodušku oddal prijavo v sicer rekordno kratkem poletnem roku. V preteklosti se je Maletič že potegoval za nekatere funkcije. Kandidiral je za vodenje Elektra Maribor, leta 2006 pa tudi za položaj direktorja Dravskih elektrarn. Funkcijo direktorja SODO bo prevzel marca prihodnje leto, ko se Vodušku izteče mandat.

Ali bosta ministrstvo in novi direktor SODO preverjala domnevno sporne posle podjetja, za zdaj ni jasno. Prva nadzornica SODO Mojca Soža nam je zatrdila, da so v zadnjih mesecih preverjali različne informacije. "Dobili smo vpogled v poslovanje družbe, za zdaj pa nismo ugotovili nič takega, zaradi česar bi morali vlagati morebitne izredne ukrepe," je pojasnila.

Že poleti so na ministrstvu za infrastrukturo dobili anonimko, v kateri naj bi bile informacije o domnevnih nepravilnostih na razpisu za dobavo približno 21 milijonov evrov (skupaj z DDV) vredne merilno-komunikacijske opreme. SODO ga je objavil aprila, v roku pa je prejel dve ponudbi. Za dobavitelja je nato izbral kranjsko podjetje Iskraemeco, ki je v lasti egiptovske skupine El Sewedy.