Plenković: Začasni odvzem delnic Mercatorja večja težava za Slovenijo kot za Hrvaško

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je sklep o zasegu delnic izdala za zavarovanje plačila globe 53,9 milijona evrov, ki jo je Agrokorju naložila zaradi nepravilno izvedenega prevzema kostelske polnilnice vode Costella, ki ga je nekdanji lastnik Agrokorja Ivica Todorić izvedel pred tremi leti.

Plenković je spomnil, da je odločitev AVK nepravnomočna

Prepričan je, da je takšna poteza absolutno neprimerna in krši pravice družbe, ki se bo pritožila na odločitev, postopek pa bo najverjetneje dolgotrajen. Poudaril je, da gre za primer iz leta 2016, še preden so v Agrokorju uvedli izredno upravo.

Plenković je še zavrnil trditve, da je zaseg delnic povezan z arbitražnim sporom, in potrdil, da se je v Rimu ob robu srečanja srednjeevropske pobude pogovarjal tudi s slovenskim zunanjim ministrom Mirom Cerarjem, je poročala hrvaška tiskovna agencija, Hina.

V Fortenovi, naslednici zdravega jedra propadlega Agrokorja, ki je od leta 2014 lastnik Mercatorja, so v sredo napovedali, da se bodo za zaščito svoje lastnine borili z vsemi pravnimi sredstvi. Dejali so, da gre za razlastitev zasebne lastnine Agrokorja, brez odločitve sodišča, ki bi to omogočala, in brez veljavne pravne podlage.

Predstavniki Mercatorja in Fortenove naj bi se danes srečali s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in slovenskimi dobavitelji. Podpisali naj bi memorandum o soglasju, ki bi urejal odnose med Mercatorjem in dobavitelji, a se je GZS za sestanek opravičila in predlagala, naj se ga prestavi na začetek januarja, so sporočili iz Mercatorja.



V Mercatorju in Fotenovi so izrazili obžalovanje, da se predstavniki slovenskih dobaviteljev sestanka niso uspeli udeležiti. Na njem bi namreč po njihovih navedbah podpisali memorandum o soglasju o ureditvi odnosov med Mercatorjem in njegovimi dobavitelji ter potrdil sedež upravljanja skupine Mercator, ki ostaja v Sloveniji.