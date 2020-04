Pipistrel načrtuje tovorne letalnike in večje potniško letalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ajdovski družbi Pipistrel so zaradi nekoliko podaljšanega roka za razvoj letečega taksija, ki ga v Ajdovščini razvijajo za ameriško tehnološko podjetje Uber, začeli razvoj tovornega letalnika, nekakšnega letečega kombija. Po besedah direktorja Pipistrela Iva Boscarola razvijajo tudi 19-sedežno potniško letalo na vodikove gorivne celice.

Potniško letalo z 19 sedeži bi bilo namenjeno predvsem medmestnemu prevozu, je pojasnil Boscarol, npr. za razdaljo med Mariborom in Zagrebom. "Zdaj takih prevozov ni, na pot moraš po cestah. To je ena izmed tržnih niš in smo že začeli konceptualni razvoj," je medijem razkril pred dnevi, poroča STA.

Za izdelavo takega letala je poleg prostorne proizvodne hale potrebna tudi velika električna moč, ki jo imajo na voljo v Italiji, v Ajdovščini pa ne. Zato naj bi ga izdelovali v Italiji, ki "je v tem primeru bolj idealna".

Uvedbo letečih taksijev prestavili

Nekoliko upočasnjeno se nadaljuje tudi Uberjev projekt letečih taksijev, vendar so se letalske oblasti na globalni ravni odločile za "konservativen pristop do uporabe teh letalnikov". Letela naj bi potovala namreč predvsem nad mesti, kar je zahteven ekosistem, zato so začetek uporabe teh letal premaknili na konec desetletja, piše STA.

"Zato smo se tudi mi temu primerno preusmerili v razvoj zelo podobnega letalnika za prevoz tovora, nekakšnega letečega kombija, ki naj bi letel med manjšimi mesti. Tudi ta naj bi deloval na električni pogon. Menim, da bomo zaradi tega verjetno s tem izdelkom prej v zraku kot pa z Uberjevim letalnikom," je še povedal Boscarol.

Gradnja novih tovarn stoji

Gradnja novih tovarn na Kitajskem in pri italijanski Gorici pa trenutno stoji. Na Kitajskem je gradnja šele v fazi zemeljskih del, zadnje štiri mesece pa niso tam delali ničesar. Investicija tako po trenutnih ocenah zamuja okoli dve leti, poroča STA.

Investicija v proizvodnjo letal ob letališču v Gorici je medtem v prvem delu končana. "Z drugo fazo pa zavestno nekoliko čakamo, ker so še vedno določene nejasnosti, kaj bo z letališčem. Nekaj časa je sicer obratovalo, zdaj pa je zaprto. V Sloveniji lahko letimo, zato pač zdaj letimo tukaj. Imamo to srečo, da imamo na voljo obe lokaciji za letenje," je še povedal prvi mož Pipistrela.

V Gorici imajo za nadaljevanje naložbe v še dodatnih štiri tisoč kvadratnih metrov proizvodnih prostorov vse pripravljeno, a bodo čakali toliko časa, da bo usoda letališča povsem jasna. Tovarna tik ob italijansko-slovenski meji bo sicer namenjena izdelovanju brezpilotnih letalnikov in letal večjih dimenzij, še navaja STA.