Sojenje Petriču: predlagane dodatne priče in senatno sojenje

Lastnik Kolektorja Stojan Petrič in soobtoženi zavračajo očitke tožilstva, da so pri prevzemu podjetja Etra 33 zlorabili položaj oz. zaupanje pri gospodarski dejavnosti, poročajo Primorske novice. Obtoženi naj bi z očitanimi kaznivimi dejanji pridobili 1,8 milijona evrov premoženjske koristi.

Specializirano državno tožilstvo je v začetku februarja na koprsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper Stojana Petriča, poleg njega pa so se na zatožni klopi znašli še prokurist v Kolektor Etri in lastnik podjetja Energotrans Peter Novak, direktor Kolektor Etre in lastnik podjetja Torion Tomaž Kmecl, nekdanji lastnik podjetja Transing Metod Smrekar ter nekdanji direktor podjetja Transing Uroš Stabej.

Na četrtkovem predobravnavnem naroku so krivdo zanikali. Petriču tožilstvo očita, da naj bi pri Kolektorjevem prevzemu družbe Etra 33 članom poslovodstva družbe pridobil protipravno premoženjsko korist, vsakemu v višini približno 900 tisoč evrov. Soobtoženi naj bi mu pri tem pomagali. Petriča zastopa odvetnik Stojan Zdolšek.

Peterici na novogoriškem sodišču sodi sodnik Goran Klavora, eden od sodnikov specializiranega oddelka koprskega okrožnega sodišča.

Kolektor je družbo Etra 33 kupil leta 2010 in takrat postal tudi njen 75-odstotni lastnik. Kolektor je takoj po prevzemu manjšinske deleže v Etri po nižji ceni preprodal različnim podjetjem, ki so bila povezana z direktorji in vodilnimi v Kolektorju. Delnice podjetja je pokupila vrsta podjetij, poleg Kolektorja in FMR še Energotrans, Torion in Transing.

Transing, ki mu je denar za posel posodil Kolektor, je nato z delom posojila nakupil nekaj delnic Etre, preostanek denarja pa je posodil Torionu in Energotransu, ki sta pokupila še preostanek deleža. Te družbe so bile domnevno zgolj "parkirišča" za pravega lastnika, Kolektor. Denar za nakup deleža v Etri si je pri Kolektorju izposodilo tudi podjetje DIFS, ki je bilo tedaj v lasti Petričeve žene.

Zagovorniki obtoženih so v četrtek v sodni spis, ki skupno šteje več tisoč listin, vložili še nekaj dodatnih dokazov. Strinjali so se s tožilstvom, naj sodišče na sojenju neposredno zasliši 12 prič ter izvedenca. Predlagali so tudi senatno sojenje. To se bo začelo v drugi polovici januarja prihodnje leto, ko bodo na vrsti zagovori obtoženih, še pišejo Primorske novice.