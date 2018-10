Pred natanko tednom dni so kmetijsko ministrstvo, ki ga vodi ministrica Aleksandra Pivec, obiskali predstavniki francoske skupine LDC, največjega evropskega perutninarja.

Na sestanek so prišli le nekaj dni po tem, ko je Slovenska industrija jekla (SIJ) prodala Perutnino Ptuj ukrajinski družbi Myronivskyi Khliboprodukt (MHP). Gre za njihovega največjega tekmeca na evropskem trgu perutninskega mesa.

Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo Foto: Bojan Puhek Francozi so na ministrstvo prišli le zaradi enega razloga. Philippe Gelin, eden od vodilnih mož v LDC, je funkcionarje na ministrstvu seznanil s "slabimi poslovnimi praksami, ki jih ima MHP pri uvažanju perutninskega mesa na trg EU".

"Sklepov sestanka ni bilo, sestanek je bil izključno seznanitvene narave. Ministrstvo v zvezi z namero prodaje ne more ukrepati," so pojasnili na ministrstvu.

"Seveda pa si kot odgovorni resor za proizvodnjo hrane v Sloveniji močno želimo, da bi Perutnina Ptuj dobila odgovornega lastnika, ki bi še naprej skrbel za lokalno prirejo mesa piščancev, ohranjal vertikalne verige, ohranil in še nadalje razvijal delovna mesta v lokalnem okolju in odgovorno še nadalje gradil prepoznavne blagovne znamke Perutnine Ptuj," so še povedali.

Država ima sicer možnost, da prek Agencije za varstvo konkurence (AVK) zaustavi načrtovani prevzem Perutnine Ptuj. Slovenija je namreč del evropskega trga in ga lahko obvaruje pred poplavo uvoženega perutninskega mesa z vzhoda.

Do sestanka med predstavniki LDC in ministrstva je sicer prišlo na zaprosilo francoskega veleposlaništva.

Francoze na Ptuju tik pred ciljem prehiteli Ukrajinci

Konec avgusta smo na Siol.net razkrili, da je SIJ v sklepni fazi pogovorov o prodaji Perutnine Ptuj francoskemu LDC. Takrat nam je to informacijo potrdilo več neuradnih virov blizu družbe SIJ in dobaviteljev.

Vendar pa je že takrat izjava prvega moža družbe Andreja Zubickega, da je "odprtih več možnosti in da končna odločitev še ni sprejeta", dala slutiti, da ima SIJ očitno v rokavu še vsaj enega aduta.

Andrej Zubicki, prvi mož SIJ Foto: STA SIJ je bil v prodajo Perutnine Ptuj dobesedno prisiljen, saj so pri tem vztrajale banke financerke. Skupina ima namreč razmeroma visok neto finančni dolg, ki je konec lanskega leta znašal 334 milijonov evrov. K njegovi rasti pa je največ pripomogel prav nakup Perutnine Ptuj, ki ga posamezni financerji SIJ niso odobravali že od vsega začetka.

Decembra letos jim zapade 27 milijonov evrov komercialnih zapisov, izdanih lani. Novembra prihodnje leto in julija 2020 pa bo moral SIJ poplačati za 43 oziroma za 55 milijonov evrov obveznic. Skupaj torej 125 milijonov evrov v slabih dveh letih.

Dodatne težave za poslovanje SIJ pomenijo carine, ki jih je ameriška administracija uvedla za uvoznike jekla, SIJ pa na trgu ZDA proda okoli desetino vseh izdelkov.

Stisko družbe je očitno dodobra izkoristil ukrajinski poslovnež Jurij Kosiuk, ki je po naših informacijah v zadnjem hipu za Perutnino Ptuj ponudil več od Francozov.

V MHP zavračajo očitke o slabih praksah

V MHP so za Siol.net povedali, da ne pričakujejo nobenih zapletov pri pridobitvi soglasij za prevzem.

Odločitev varuha konkurence naj bi bila po njihovih besedah znana v začetku novembra, tako da bi lahko posel zaključili še v tem letu. "Če imajo predstavniki države kakšna vprašanja ali zaskrbljenost, smo vselej na voljo za pojasnila," so navedli.

Očitke o slabih praksah so zavrnili. "Prevzem bo pozitivno vplival na perutninsko industrijo tako v Sloveniji kot na Balkanu in koristil lokalnim kmetom in zaposlenim. Podjetje se je zavezalo k povečanju kakovosti proizvodnje v Perutnini Ptuj, da bo še naprej izpolnjevala najvišje standarde EU," so pojasnili.

Poudarili so tudi, da pri izvozu perutninskega mesa v države Evropske unije izpolnjujejo vse standarde in dogovore med EU in Ukrajino.

Vojna za prevlado na evropskem trgu

Bitka za Perutnino Ptuj med Francozi in Ukrajinci je nadaljevanje več let trajajoče vojne za prevlado na evropskem trgu perutninskega mesa.

MHP je bil v začetku letošnjega leta glavni favorit za prevzem francoske družbe Doux, do tedaj največje proizvajalke perutninskega mesa v Evropi, ki je zašla v hude finančne težave in razglasila insolventnost.

Vendar ga je v finalu premagal ravno LDC, ki je v poslu združil moči s savdsko prehrambeno skupino Al-Munajem. To ni presenetljivo, saj Francozi tradicionalno v vseh panogah ščitijo svoje nacionalne interese. O tem, čigava ponudba je boljša, je na koncu moralo odločiti celo francosko trgovsko sodišče.

V LDC so že takrat poudarjali, da poskušajo v MHP zgolj izkoristiti uveljavljeno blagovno znamko Doux in s tem okrepiti prodajo svojega mesa, ki ga proizvedejo v Ukrajini. Opozarjali so tudi na pomanjkljivosti pri preverjanju njegove kakovosti.

Tako LDC kot MHP so kot mogoča lastnika Perutnine Ptuj omenjali že leta 2015, a je družba presenetljivo pristala v lasti Rusov oziroma njihove družbe SIJ.

Foto: LDC Group

Oligarh, milijarder in prijatelj predsednika Ukrajine

Bojazen Francozov pred ugodnejšo konkurenco iz Ukrajine je več kot upravičena.

MHP nujno potrebuje nove trge, saj v zadnjih letih občutno povečuje obseg proizvodnje. Po poročanju ukrajinskih medijev želi osvojiti evropski trg in se postaviti ob bok velikanoma Tyson in Brasil Foods iz ZDA oziroma Brazilije.

Samo lani se je izvoz perutninskega mesa iz Ukrajine v Evropsko unijo povečal za 66 odstotkov, z 48 na 80 tisoč ton, od leta 2014 pa se je že kar početveril.

Jurij Kosiuk Foto: Wikipedia Ukrajinskemu oligarhu in milijarderju Juriju Kosiuku drugega ni preostalo, saj je zdavnaj osvojil domači trg, kjer obvladuje že več kot polovični delež. V blagajno MHP se nateče tudi slaba tretjina vseh kmetijskih subvencij v Ukrajini.

Pri tem mu pomagajo tudi tesne povezave s politično elito. Aktualni predsednik Peter Porošenko ga je leta 2014, torej v času izbruha vojne v Ukrajini, povabil v svoj kabinet, kjer je bil zadolžen za vojaška in obrambna vprašanja. Tudi sicer naj bi bila zelo dobra prijatelja, nedavno pa se je Kosiuk s Porošenkovo snaho lotil projekta postavitve pospeševalnika za inovativna start-up podjetja.

Tudi LDC v lasti premožnih družin

MHP je lani proizvedel za 566.242 ton perutninskega mesa in skoraj dva milijona ton žita. Ob tem je ustvaril za 1,29 milijarde dolarjev prihodkov, večino v EU in drugih državah. Po zadnjih podatkih zaposluje že več kot 27.500 ljudi.

Za primerjavo, francoski LDC zaposluje 19.500 ljudi na 75 lokacijah v Franciji, Španiji in na Poljskem, ta je lani med vsemi državami EU najbolj povečala proizvodnjo perutninskega mesa. Letno ustvari za 3,6 milijarde evrov prihodkov.

Večinski lastniki LDC so štiri francoske družine (Lambert, Guillet, Huttepain in Chancereul). Najbolj znane blagovne znamke skupine so Maitre Coq, Volailles Le Fleuron, Bio Bresse, Volailles Fermieres de Loue in Chip Long.