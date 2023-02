Pet najdražjih hiš, ki jih lahko ta trenutek kupite v Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kupujete nepremičnino in ste zanjo pripravljeni seči globoko v žep? V zgornjem videu smo zbrali pet najdražjih hiš, ki so trenutno na prodaj v Sloveniji.

Podatki sicer kažejo, da se nepremičninski trg ohlaja. Konec lanskega leta je prodaja stanovanj upadla, cene so začele stagnirati. Pričakovati je, da se bo stagniranje cen nepremičnin nadaljevalo tudi letos.

Pobrskali smo po spletnem portalu Nepremicnine.net in našli pet najdražjih nepremičnin, ki se trenutno prodajajo. Cena najdražje hiše krepko presega tri milijone evrov. Več o nepremičninah, kje so in kaj za zajeten kupček denarja dobite, pa si oglejte v videu.