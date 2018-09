Perutnina Ptuj prodana, kupec je z Vzhoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je ukrajinski prehrambeni velikan Myronivskyi Khliboprodukt (MHP) v lasti milijarderja Jurija Kosiuka.

Danes smo na Siol.net razkrili, da so se v Slovenski industriji jekla (SIJ) z Ukrajinci pred dnevi dokončno dogovorili o prodaji Perutnine Ptuj, ki so jo kupili pred tremi leti. Prav v teh dneh je MHP pred Agencijo za varstvo konkurence (AVK) že priglasil koncentracijo s Perutnino Ptuj. Gre za običajen postopek, ki sledi podpisu pogodbe o prodaji. Soglasje AVK je eden od ključnih odložnih pogojev za končni prevzem lastništva.

V SIJ, ki jo vodi Andrej Zubicki, so informacije Siol.net danes pozno popoldne potrdili, nakup pa so potrdili tudi v MHP.

"S širitvijo MHP izvaja strateški korak, ki bo skupini dodal vrednost in okrepil njen položaj na mednarodnem trgu. Hkrati bo Perutnina Ptuj pridobila dolgoročnega strateškega partnerja. Perutnina Ptuj ima močne blagovne znamke in pomemben delež izdelkov iz perutnine z dodano vrednostjo, ki jih MHP namerava v prihodnjih letih podpirati z naložbami in nadaljnjim razvojem," so še dodali.

Preobrat: Ukrajinci premagali Francoze

V zgodbi o prodaji Perutnine Ptuj je tako v zadnjih tednih prišlo do preobrata.

Še konec avgusta je bila prvi favorit za nakup francoska skupina LDC, največji evropski perutninar, ki je lani ustvarila 3,6 milijarde evrov prihodkov, zaposluje pa 19.500 ljudi. Pogovori z njimi so bili v sklepni fazi. "Glede prodaje Perutnine Ptuj je odprtih več možnosti, končna odločitev še ni sprejeta," so takrat za Siol.net pojasnili v SIJ, kjer podrobnosti pogovorov niso razkrivali.

Toda v ciljni ravnini so v ospredje tekme za Perutnino Ptuj prišli Ukrajinci, ki so se za nakup štajerske skupine zanimali že leta 2015. Takrat naj bi jim vrata v Slovenijo pomagal odpirati poslovnež Tomaž Lovše.

Kdo je novi lastnik Perutnine

MHP je največja ukrajinska kmetijskopredelovalna skupina. Sedež ima v mestu Myronivka v bližini Kijeva, obvladuje pa več kot polovični delež na trgu perutnine v tej 43-milijonski državi.

Jurij Kosiuk, večinski lastnik MHP Foto: Wikipedia V zadnjem času v MHP niso skrivali želje po širitvi. Ta mesec so na predstavitvi vlagateljem na konferenci v Londonu napovedali nakup družbe na območju EU, ki se ukvarja ali s predelavo mesa ali perutnine.

Nakup bodo očitno financirali z dolžniškim kapitalom. Prejšnji teden so namreč v MHP lastnikom dela obveznic v višini 750 milijonov ameriških dolarjev z 8,25-odstotno obrestno mero, ki zapadejo leta 2020, predlagali spremembo posameznih določb sporazuma o njihovi izdaji. To so utemeljili tudi z "učinkovito sposobnostjo skupine za nadaljevanje izbranih prevzemov, ki bodo v skladu z njeno strategijo".

Nekajkrat večji od Perutnine Ptuj

MHP je v prvem polletju letos povečal prihodke za 16 odstotkov na 694 milijonov dolarjev. Ob tem je ustvaril nekaj več kot četrt milijarde dolarjev denarnega toka iz poslovanja (EBITDA).

Eden od proizvodnih obratov MHP na Slovaškem. Foto: MHP V tem času je proizvodnjo perutninskih izdelkov povečal za sedem odstotkov na nekaj manj kot 308 tisoč ton. Večino tega je izvozil, pri čemer se je povprečna cena prodanega piščančjega mesa v letošnjem letu povečala za kar 21 odstotkov.

Za primerjavo, skupina Perutnina Ptuj je v celotnem lanskem letu proizvedla nekaj več kot 82 tisoč ton perutninskega mesa in dobrih 29 tisoč ton perutninskih klobas.

Zakaj je SIJ prodal Perutnino Ptuj

Kot smo že poročali, so prodajo Perutnine Ptuj že dlje časa zahtevali upniki SIJ, med njimi najglasneje ruska državna banka Sberbank in posamezni kupci obveznic SIJ.

Že vstop družbe SIJ v lastništvo Perutnine Ptuj pred tremi leti - z vplačilom 40 milijonov evrov dodatnega kapitala - je bil veliko presenečenje za upnike. Ti so le nekaj mesecev pred tem kupili obveznice, ki jih je SIJ uradno izdal za modernizacijo proizvodnje. Družba namreč v pripadajočih prospektih ni razkrila, da namerava vstopati v perutninarsko panogo.

SIJ in Perutnina Ptuj sta bila ena od točk spopada med Andrejem Zubickim (na fotografiji) in njegovim bratom Evgenijem Zubickim. Foto: STA Težava SIJ je razmeroma visok neto finančni dolg, ki je ob koncu lanskega leta znašal 334 milijonov evrov. Že decembra letos SIJ zapade za 27 milijonov evrov komercialnih zapisov, izdanih lani. Novembra prihodnje leto in julija 2020 pa bo moral SIJ poplačati za 43 oziroma za 55 milijonov evrov obveznic. Skupaj torej 125 milijonov evrov v slabih dveh letih.

K temu gre prišteti še svetovno trgovinsko vojno, v kateri je velik udarec za Skupino SIJ pomenila ameriška uvedba 25-odstotnih carin na uvoz jekla iz EU.

Perutnini gre dobro, kaže pa še na bolje

V vmesnem času sta bila SIJ in Perutnina Ptuj ena od točk spopada med Andrejem Zubickim in njegovim bratom Evgenijem Zubickim za obvladovanje ruskega jeklarskega velikana Industrial Metallurgical Holding (IHM), krovnega podjetja iz imperija družine Zubicki.

Zdaj naj bi se po nekaterih informacijah dokončno dogovorila o razdelitvi interesnih sfer, pri čemer naj bi v SIJ vse vzvode v rokah obdržal Andrej Zubicki.

Foto: STA Perutnina Ptuj je lani ustvarila za okoli 257 milijonov evrov prihodkov, kar je 4,8 odstotka več kot v letu 2016, denarni tok (EBITDA) pa je znašal 24,4 milijona evrov, kar je 5,3 odstotka manj kot leta 2016. Matična družba je ustvarila slabih osem milijonov evrov dobička.

Skupino sestavlja 19 družb v štirih državah: v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH in Srbiji. Devetdeset odstotkov proizvodnega programa Perutnine Ptuj pomenita proizvodnja in predelava piščančjega in puranjega mesa. V Perutnini, ki jo vodi Tibor Šimonka, sicer član uprave SIJ, svoje izdelke prodajajo v več kot 20 državah, med drugim tudi na trgih držav Bližnjega vzhoda.

V Perutnini sicer pričakujejo, da se bo svetovna proizvodnja perutninskega mesa v naslednjem desetletju povečevala. Gre za posledico povečanega povpraševanja po beljakovinah in nižjih stroškov proizvodnje perutninskega mesa v primerjavi z rdečim mesom, je družba navedla v poročilu za leto 2017.