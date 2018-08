Perutnina Ptuj na muhi francoskega velikana

Slovenska industrija jekla (SIJ) po treh letih očitno zapušča lastništvo Perutnine Ptuj.

To informacijo nam je v zadnjih dneh potrdilo več virov. Za njen nakup se zanima eden večjih strategov iz panoge. Po naših informacijah gre za francosko skupino LDC, največjega evropskega perutninarja, ki je lani ustvarila 3,6 milijarde evrov prihodkov, zaposluje pa 19.500 ljudi.

Kot smo neuradno izvedeli, so dogovori med SIJ in Francozi v sklepni fazi. "Glede Skupine Perutnina Ptuj je odprtih več možnosti, končna odločitev še ni sprejeta," so za Siol.net pojasnili v SIJ, ki jo vodi Andrej Zubicki.



"Vsekakor je cilj zagotoviti, da Skupina Perutnina Ptuj še naprej posluje stabilno in uspešno, kot je poslovala kot del Skupine SIJ. Če bo prišlo do sprememb, bomo o tem pravočasno obvestili vse deležnike. Zdaj, ko je še odprtih več različnih možnosti, pa podrobnosti ne razkrivamo," poudarjajo v SIJ.

Foto: STA

Prodajo zahtevali upniki

Prodajo Perutnine Ptuj že dlje časa zahtevajo upniki SIJ, med njimi najglasneje ruska državna banka Sberbank in posamezni kupci obveznic SIJ.

Spomnimo, že vstop družbe SIJ v lastništvo Perutnine Ptuj pred tremi leti – z vplačilom 40 milijonov evrov dodatnega kapitala – je bil veliko presenečenje za upnike. Ti so le nekaj mesecev pred tem kupili obveznice, ki jih je SIJ uradno izdal za modernizacijo proizvodnje. Družba namreč v pripadajočih prospektih ni razkrila, da namerava vstopati v perutninarsko panogo.

Foto: STA Sledil je prevzem. SIJ ima danes v lasti dobrih 90 odstotkov delnic Perutnine Ptuj. V zadnjem letu je kupil še 12 odstotkov delnic, za kar je odštel 11 milijonov evrov.

Težava SIJ je razmeroma visok neto finančni dolg, ki je ob koncu lanskega leta znašal 334 milijonov evrov, k njegovi rasti pa je največ pripomogel prav nakup Perutnine Ptuj.

Perutnino so želeli ohraniti v družini

Že decembra letos SIJ zapade za 27 milijonov evrov komercialnih zapisov, izdanih lani. Novembra prihodnje leto in julija 2020 pa bo moral SIJ poplačati za 43 oziroma za 55 milijonov evrov obveznic. Skupaj torej 125 milijonov evrov v slabih dveh letih.

Andrej Zubicki bo prevzel popolni nadzor nad skupino SIJ. Foto: STA V SIJ so sicer marca lani s sedmimi bankami podpisali sindicirano posojilo v vrednosti 240 milijonov evrov. Toda upniki so zahtevali, da mora biti naslednji korak pri obvladovanju dolga prav prodaja Perutnine Ptuj.

Tej možnosti se je Andrej Zubicki, eden od dveh bratov Zubicki, ki imata v lasti skupino Koks, lastnika SIJ, očitno do zadnjega upiral. Še konec lanskega leta so bili v SIJ pripravljeni delež v Perutnini Ptuj prodati, a novemu podjetju, ki bi ga ustanovila družina Zubicki. Temu so zaradi strahu pred morebitnim oškodovanjem SIJ nasprotovali tako upniki kot Slovenski državni holding (SDH), lastnik četrtine SIJ.

Carine na jeklo so velik udarec za SIJ

Ob zahtevah upnikov sta k zdajšnji odločitvi o dokončni prodaji Perutnine Ptuj verjetno pripomogla še dva razloga.

Foto: Thinkstock 1) Zaostrovanje razmer na svetovnih jeklarskih trgih.

Stroški surovin, predvsem niklja, energije in dela, rastejo. Tudi ameriška uvedba 25-odstotnih carin na uvoz jekla iz EU je velik udarec za Skupino SIJ, ki je lani v ZDA ustvarila skoraj desetino prihodkov od prodaje (68 milijonov evrov).

V SIJ so tedaj poudarili, da bodo količine, ki jih lahko dolgoročno izgubijo na ameriškem trgu, prisiljeni nadomeščati s prodajo na druge trge: EU, Bližnji vzhod, Azijo ... Pri tem so opozorili, da se bodo presežki jekla preusmerjali v EU, kar bo povečalo pritisk na cene.

2) Dokončni dogovor med bratoma Zubicki o razdelitvi Skupine Koks.

Andrej in Evgenij Zubicki sta že nekaj časa v vojni za prevlado v družinskem imperiju, ki je s številnimi zamenjavami v nadzornem svetu in upravi hromela tudi delovanje SIJ.

Zdaj naj bi se po nekaterih informacijah dokončno dogovorila o razdelitvi interesnih sfer. Evgenij Zubicki bo ostal predsednik uprave Industrial Metallurgical Holdinga (IHM), krovnega podjetja iz imperija družine Zubicki, pri čemer se ne bo več operativno vmešaval v vodenje skupine SIJ, ki jo bo v celoti prepustil bratu.

Francozi so si Perutnino ogledovali že pod Glaserjem

Francosko skupino LDC, ki se s SIJ dogovarja o nakupu Perutnine Ptuj, se je kot njen možen lastnik omenjala že leta 2014. Takrat je močno zadolženo Perutnino, nekoč enega pomembnih kapitalskih stebrov omrežja okrog Probanke, še vodil Roman Glaser, ki se je odločil poiskati strateškega partnerja. Za pomoč pri tem je najel francosko investicijsko banko BNP Paribas.

Francoska skupina LDC se je kot možen lastnik Perutnine Ptuj omenjala že leta 2014, ko je družbo vodil še Roman Glaser. Foto: STA Toda že slabo leto dni pozneje je Glaser v lastništvo Perutnine, ki ga je takrat obvladoval, pripustil družbi SIJ. Prav zaradi dogovorov s to je mariborsko sodišče zoper Glaserja in tri nekdanje člane uprave Perutnine v začetku lanskega leta uvedlo sodno preiskavo.

Tožilstvo jim je očitalo kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril, s katerim naj bi pridobili dobrih 1,7 milijona evrov koristi. S SIJ so se namreč ločeno dogovorili o prodaji njihovih deležev v menedžerski družbi Holding PMP, tedaj pomembnem lastniku Perutnine. S tem so ob izstopu iz lastništva Perutnine de facto iztržili ceno, višjo od tiste, ki so jo iztržili preostali delničarji Perutnine.

Kdo je strateg, ki kupuje Perutnino

Skupina LDC je v letu 2017 ustvarila 3,6 milijarde evrov prihodkov in 174 milijonov evrov dobička iz poslovanja (EBIT).

Zaposluje 19.500 ljudi na 75 lokacijah v Franciji, Španiji in na Poljskem, ki je lani med vsemi državami EU najbolj povečala proizvodnjo perutninskega mesa. Večinski lastniki LDC so štiri francoske družine (Lambert, Guillet, Huttepain in Chancereul). Najbolj znane blagovne znamke skupine so Maitre Coq, Volailles Le Fleuron, Bio Bresse, Volailles Fermieres de Loue in Chip Long.

Maja letos je LDC skupaj s savdsko skupino Al-Munajem kupil proizvodne lokacije francoske prehrambene skupine Doux, ki je zašla v insolventnost. V boju za njeno premoženje so LDC in Savdijci premagala ukrajinskega prehrambenega velikana MHP, ki se je leta 2015 zanimal za nakup Perutnine Ptuj.

Proizvodnji perutninskega mesa kaže dobro

Ptujska skupina je lani ustvarila za okoli 257 milijonov evrov prihodkov, kar je 4,8 odstotka več kot v letu 2016, denarni tok (EBITDA) pa je znašal 24,4 milijona evrov, kar je 5,3 odstotka manj kot leta 2016. Matična družba je ustvarila slabih osem milijonov evrov dobička.

Skupino tvori 19 družb v štirih državah: Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH in Srbiji. 90 odstotkov proizvodnega programa Perutnine Ptuj pomenita proizvodnja in predelava piščančjega in puranjega mesa. V Perutnini, ki jo vodi Tibor Šimonka, sicer član uprave SIJ, svoje izdelke prodajajo v več kot 20 državah, med drugim tudi na trgih držav Bližnjega vzhoda.

V Perutnini sicer pričakujejo, da se bo svetovna proizvodnja perutninskega mesa v naslednjem desetletju povečevala. Gre za posledico povečanega povpraševanja po beljakovinah in nižjih stroškov proizvodnje perutninskega mesa v primerjavi z rdečim mesom, je družba navedla v poročilu za leto 2017.