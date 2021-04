Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska prestolnica je v letu 2020 postala dom 33 novih milijarderjev. V Pekingu zdaj živi 100 milijarderjev oziroma eden več kot v New Yorku.

Peking je postal nova prestolnica milijarderjev, razkriva ameriška revija Forbes, ki je objavila svojo znamenito lestvico najbogatejših ljudi na svetu za leto 2021. Kitajska prestolnica je v lanskem letu postala dom dodatnih 33 milijarderjev, medtem ko je New York, ki je zadnja leta kraljeval kot svetovna prestolnica najbogatejših, postal dom le sedmih novih milijarderjev. V Pekingu zdaj živi 100 milijarderjev, v New Yorku pa 99. Za primerjavo, v New Yorku sicer živi 8,4 milijona ljudi, v kitajski prestolnici pa približno 21 milijonov.

TikTok milijarde

Najbogatejši posameznik v Pekingu je Zhang Yiming, ustanovitelj podjetja ByteDance, ki je med drugim razvilo aplikacijo TikTok. Yiming ima pod palcem 35,6 milijarde dolarjev (približno 30 milijard evrov). V New Yorku ostaja najbogatejši nekdanji župan mesta in demokratski predsedniški kandidat Michael Bloomberg, katerega premoženja je po mnenju Forbsa vredno 59 milijard dolarjev (približno 50 milijard evrov).

Najbogatejši Kitajec v Pekingu Zhang Yiming ima pod palcem 35,6 milijarde dolarjev (približno 30 milijard evrov). Foto: Reuters

ZDA še vedno na vrhu

V ZDA še vedno živi največ milijarderjev na svetu, vendar se Kitajska hitro približuje. V azijskem velikanu je v letu 2020 svoje premoženje nad milijardo dolarjev povečalo kar 210 posameznikov. V Hong Kongu tako živi 80 milijarderjev, v kitajski silicijevi dolini Shenzen pa 68 milijarderjev. Za primerjavo, v "pravi" silicijevi dolini živi 48 milijarderjev.