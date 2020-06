Oglašujte učinkoviteje – kaj morate upoštevati, da vam bo uspelo

Oglasno sporočilo

Na tak ali drugačen način imeti opravka s tako dinamično industrijo, kot je svet oglaševanja, je vedno zanimivo. Že res, da poenostavljeno rečeno oglaševalci prek svojih komunikacij vedno le nekaj prodajajo in kupci potem to kupujejo, a to je le osnovno načelo, po katerem se vrti ta svet. Seveda pa se način, smer in tempo oglaševanja vedno poskušajo čim hitreje odzvati na spremembe oz. trende; in ti se – po mnenju strokovnjakov – dogajajo kar na makroravni.

Količina podatkov in uporabnih informacij o potrošnikih in njihovih preferencah, nakupnih navadah ter življenjskih slogih, ki jih imajo oglaševalci in oglaševalske agencije na voljo danes, še nikoli ni bila tako velika. Po drugi strani pa tudi odmik ljudi od oglasov še nikoli ni bil na tako visoki ravni, zato je panoga deležna nekaj sprememb. Preverite, katere zadevajo tudi vas in kako jih lahko obrnete v svoj prid.

Vaše oglase pogosto zgolj preskočijo?

Eden od že dlje časa trajajočih pojavov, ki ni ravno voda na mlin oglaševalcem, je nekaj, kar bi lahko prevedli kot "oglasna slepota". Gre za nagnjenost ljudi, da (predvsem na spletu) ignorirajo elemente, za katere menijo, da so oglasi, oz. jih prepoznavajo kot take. Tukaj govorimo o selektivni pozornosti, ki je posledica naših omejenih zmogljivosti: ljudje namreč svojo pozornost usmerjajo le na tiste dražljaje iz okolja, ki so povezani z njihovimi trenutnimi cilji.

Kako si torej kljub temu zagotoviti pozornost? Z ustrezno oblikovanimi oglasi, katerih vsebina ni eksplicitno videti kot oglas. Pazljivo je treba izbrati barve, tipografijo, ozadje, celoten slog vsebine. Morda si predstavljate, da bo oglas, če bo videti popolnoma drugače od preostalega spletnega mesta, pridobil vidnost, vendar ima to pogosto ravno nasproten učinek. Raje implementirajte nativno oz. domorodno oglaševanje, kjer oglasi s posnemanjem oblike in vsebine spletne strani izboljšujejo uporabniško izkušnjo. Tako uspešneje posredujejo vaše sporočilo in dosežejo svoj namen.

Malo več drznosti nikoli ne škodi

Danes imajo kupci ne glede na izdelek ali storitev številne možnosti. Glede na to imajo pogosto najbolje možnosti tisti, ki lahko naredijo največji in najbolj zapomnljiv vtis. Nekatere blagovne znamke zato postajajo vedno bolj pogumne in ni videti, da bi to lahko kaj kmalu prenehale. Gre za včasih tudi drzne projekte, ki pa še vedno z mero dobrega okusa in močnim sporočilom dosežejo svoj namen. Blagovne znamke si morajo nujno zaslužiti zvestobo kupcev prek izjemnih izkušenj, ki jih omogočajo. Na ta način se sprožijo čustveni odzivi na globlji čustveni ravni.

Za dobre oglase že od nekdaj vemo, da pripovedujejo zgodbo. Vsaka izkušnja z oglasom mora imeti svojo pripoved, določen ritem in točke zapleta/razpleta. Pri tem pa nekaterim blagovnim znamkam ni več pomembno, da kupci vedo za npr. tehnične specifike njihovih izdelkov, ampak da interakcija z blagovno znamko raje sproži določen čustveni odziv. Tovrstni oglasi ne učijo o izdelkih ali storitvah, ampak računajo na čustven odziv pri priklicu blagovne znamke.

Nekatere tudi pozorno spremljajo potrošnike in zavzemajo pomembna stališča o npr. socialnih vprašanjih ali družbeno odgovornih temah. Tu se izkaže odličnost pri kreativnosti, strateškem načrtovanju in dobro zamišljeni komunikaciji. Skoraj ni boljšega načina za vzbujanje močnih čustev od vključevanja v različna družbena vprašanja.

Osebno in samooptimizirano oglaševanje

Omenili smo že veliko podatkov in informacij, ki jih imajo oglaševalci danes na voljo. Lepota tega je, da so tako lahko oglaševalske akcije bolj ciljno usmerjene in uspešne, kar bo s časom postajalo vedno boljše in boljše. Optimizacija oglasov glede na tematiko, lokacijo ali čas dneva je sestavni del prihodnosti prilagojenega oglaševanja.

Različne metode pripovedovanja zgodb gredo pogosto z roko v roki tudi s personalizacijo. Čas oglaševalskih enotnih akcij z velikimi proračuni, ki nagovarjajo vse na enak način, je preprosto mimo. Prihaja obdobje manjših in prilagojenih oglasov v kampanjah, kjer bodo oglaševalski proračuni še bolje izkoriščeni. In prav ta personalizirana ciljna usmerjenost oglasov (ter spremljajoče se kreativno razmišljanje) bo tista, okoli katere se bo v prihodnjih letih vse vrtelo.

Oglaševanje postaja bolj inteligentno

Pojavi nove tehnologije nam omogočajo novo razumevanje in poznavanje nakupnih poti ter tega, kaj ljudi vodi v interakcijo z blagovno znamko in kaj po njej mislijo, čutijo in počnejo. Dandanes je mogočih veliko točk interakcij z izdelkom. Če želite zgraditi smiselno povezavo z uporabnikom, morate biti vidni na številnih kanalih ter, kar je še pomembneje, spremljati uporabnikovo pot na več platformah in napravah.

V tem pogledu bo kreativna industrija najverjetneje končno v celoti prevzela globoko učenje in umetno inteligenco. Ta omogoča ustvarjanje oglasov po meri, ki ljudi nagovarjajo tam, kjer trenutno so. Če nekdo npr. gleda vreme na spletu, se mu prikaže prilagojen oglas v tem kontekstu. Ta se zlije s potrošnikovo potjo v spletu in zagotavlja bolj organski način za doživetje oglasa. Sprejemale se bodo bolj ozaveščene odločitve, več časa bo lahko namenjenega ustvarjalnosti in idejam.

Tudi navidezna resničnost je v porastu: naprave postajajo cenovno dostopnejše in možnosti kreiranja vsebin je nešteto.

Za konec le še to: sicer se sliši preprosto, vendar se moramo kot posredovalci sporočil naučiti, da se z uporabniki ponovno povežemo na ustrezni ravni, da komuniciramo v soglasju z njimi in da smo pripravljeni redefinirati tisto, kar kot oglaševalci ponujamo svojim kupcem.

Naročnik oglasnega sporočila je Vodik.