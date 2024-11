Mariborčani že strmijo v nove zaslone

Potem ko je Europlakat odstranil digitalne prikazovalnike oglasov, za katere je medobčinski inšpektorat poleti dokončno odločil, da so postavljeni nezakonito, lahko Mariborčani že občudujejo nove panoje, za katere so podjetju po poročanju Večera na mariborski občini izdali nova dovoljenja.

Šest Europlakatovih digitalnih prikazovalnikov v središču Maribora, ki so bili po ugotovitvah inšpekcije na več lokacijah postavljeni brez dovoljenja, so odstranili in jih skladno z izdanimi dovoljenji Mestne občine Maribor premestili na nadomestne lokacije, poroča Večer.

Prikazovalnike so po poročanju časnika prestavili na Meljsko cesto pri Avtobusni postaji Maribor, Pobreško cesto nasproti Europarka, Titovo cesto pri Žoharju in pred Titov most ter za Gosposvetsko cesto pri Koroškem mostu.

Svetloba prikazovalnikov svetila v stanovanja 24 ur na dan

Na mariborski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je na sporno postavljene elektronske prikazovalnike oglasov opozorila že junija 2023, so na vprašanje Večera, ali so za vse nove lokacije izdali dovoljenje, pojasnili, da bi za odgovor morali imeti podatke o natančnih mikrolokacijah ter parcelne številke, a da je razvidno, da so pri Europlakatu poskušali določiti mesta izven varovanih območij kulturne dediščine.

Europkalat tako v Mariboru kot drugih mestih lokacije za svoje oglaševalske objekte v glavnem pridobi na podlagi javno-zasebnega partnerstva, po katerem postavi in vzdržuje sisteme izposoje mestnih koles in avtobusne nadstrešnice. Foto: STA Spomnimo, inšpektorat je odstranitev digitalnih prikazovalnikov poleti odredil iz več razlogov: tako zaradi pomanjkanja soglasij in dovoljenj kot zaradi neprimernosti lokacije, saj je svetloba z nekaterih prikazovalnikov do notranjih prostorov stanovanj segala celo 24 ur na dan. V zgodbo je bil vključen tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je opozoril, da so prikazovalniki postavljeni v varovanem območju brez potrebnih soglasij.

Europlakat oglasne panoje ter digitalne prikazovalnike v Mariboru in drugih mestih postavlja večinoma na podlagi javno-zasebnega partnerstva, po katerem v zameno za lokacije za oglaševanje postavlja in vzdržuje avtobusne nadstrešnice in sistem za izposojo mestnih koles.

Vseprisotni tudi v Ljubljani

Tako je tudi v Ljubljani, kjer je družba s svojimi panoji in prikazovalniki prisotna še veliko bolj kot v Mariboru. Na ljubljanski občini vseskozi zatrjujejo, da so Europlakatovi panoji in prikazovalniki postavljeni v skladu z občinskimi odloki in koncesijskim aktom, kar so sicer zatrjevali tudi na mariborski občini, preden je medobčinski inšpektorat ugotovil, da v resnici stojijo nezakonito.

Na ljubljanski občini so nam recimo pred časom na vprašanje, ali Europlakat zamenjavo klasičnih oglasnih panojev z digitalnimi prikazovalniki izvaja v skladu z občinskim odlokom in koncesijskim aktom, odgovorili, da so spremembe uskladili z dodatki h koncesijski pogodbi in da ljubljanski inšpektorat izvaja neprestan nadzor tako nad Europlakatovimi kot drugimi oglaševalskimi objekti v mestu.