Odstopili trije nadzorniki Telekoma Slovenije

Odstopili so trije člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije - njegov predsednik Aleš Šabeder ter članici Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič. Vzrok naj bi bile trenutne razmere v nadzornem svetu družbe, Šabeder pa enako ravnanje pričakuje tudi od preostalih nadzornikov.

Aleš Šabeder je v odstopni izjavi zapisal, da zaradi trenutnih razmer in nesoglasij ne more več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika ter je nadaljevanje dela kot predsednika in člana nadzornega sveta zanj nemogoče. Zato se je odločil podati nepreklicno odstopno izjavo.

Ob tem je nekdanji minister za zdravje dodal, da v izogib škodnim posledicam za družbo in posledično odškodninski odgovornosti članov nadzornega sveta pričakuje enako ravnanje tudi preostalih nadzornikov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije.

Barbara Cerovšek Zupančičeva iz Deželne banke Slovenije pa je zapisala, da zaradi trenutnih razmer v nadzornem svetu družbe ne more več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika.

Nekaj pozneje so iz Telekoma Slovenije sporočili, da je iz nadzornega sveta odstopila tudi Bernarda Babič, sicer zaposlena na Slovenskih železnicah. Vsi trije odstopajo z dnem imenovanja nadomestnega oz. novega člana nadzornega sveta na skupščini družbe.

Šabeder je štiriletni mandat v nadzornem svetu Telekoma Slovenije nastopil 5. junija letos, potem ko se je mandat iztekel predstavniku SDH med nadzorniki Dimitriju Marjanoviću. Poleg njega in Cerovšek Zupančičeve so v nadzornem svetu Telekoma Slovenije kot predstavniki kapitala še Barbara Kürner Čad, Bernarda Babič in Igor Rozman.