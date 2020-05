Odpuščanja v kar petini nemških podjetij

Aprila je nekatere delavce odpustilo 58 odstotkov restavracij in podjetij za catering, 50 odstotkov hotelov in 43 odstotkov potovalnih agencij. V avtomobilski industriji je odpuščalo 39 odstotkov podjetij, so po navajanju STA sporočili iz Ifa. Presežke delavcev je imelo tudi 57 odstotkov kadrovskih agencij, 48 odstotkov proizvajalcev obutve in izdelkov iz usnja, 30 odstotkov tiskarn in 29 odstotkov proizvajalcev kovinskih izdelkov.

Najbolj varna so po drugi strani za zdaj delovna mesta v farmacevtski industriji, nepremičninskih agencijah, gradbeništvu, kemični industriji ter dejavnostih, povezanih s pravom in davčnim svetovanjem, še piše STA.

Med nemškimi zveznimi deželami je bilo odpuščanj največ v deželi Baden-Württemberg (22 odstotkov podjetij) in na Bavarskem (20 odstotkov), najmanj pa v deželah Porenje - Pfalško in Posarje (v obeh 11 odstotkov podjetij).

Nemčijo je izbruh novega koronavirusa tako kot številne druge države močno prizadel. Nekatere lokalne oblasti so konec preteklega tedna sporočile, da bodo ponovno uvedle karantenske ukrepe, ker so se spet pojavila žarišča izbruha koronavirusa. Med drugim nameravajo kljub dovoljenju zvezne vlade zamakniti predvideno odprtje restavracij in podobnih lokalov, prebivalstvo pa bodo pozvali, naj omeji svoje stike, še poroča STA.

Slovenija: Koronavirus poleg turizma močno prizadel tudi druge panoge

V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so na podlagi rednih anket, ki jih izvajajo med svojimi člani, opozorili, da so zaradi novega koronavirusa ob turizmu zelo prizadete tudi panoge, ki so povezane s turizmom, in še nekatere druge. Med temi so izpostavili igralništvo, sektor zabave, avtomobilsko industrijo in logistiko.

"Te ugotovitve smo sproti posredovali vladnim predstavnikom in strokovni skupini pod vodstvom Mateja Lahovnika, zato pričakujemo, da jih bodo pri nišnih in panožnih ukrepih v tretjem svežnju vladnih protikoronskih ukrepov tudi upoštevali," so danes spočili iz SBC.

Na področju turizma in gostinstva so najbolj prizadete turistične agencije, domača turistična podjetja, korporativni in kongresni turizem, organizatorji in kreatorji prireditev ter proizvodni dobavitelji turizma, so navedli.

Zelo prizadet pa je tudi igralniški sektor, so povedali ter izpostavili izvoznike opreme za igralništvo in slovenske igralnice. V sektorju zabave so opozorili na glasbeno produkcijo, v avtomobilski industriji na razvojne dobavitelje, v logistiki pa na transport.

V dejavnostih gradbeništvo, tehnična trgovina in industrija so opozorili na padec investicij. "Zdaj je čas za odpravo birokratskih postopkov," so presodili. Padec investicij se pričakuje za obdobje dveh let, zato je po njihovem treba okrepiti javne investicije.

Ob tem so poudarili, da bo treba okrepiti tudi projekte za raziskave in razvoj. Država bi morala biti po njihovem mnenju zelo pozorna še na investicijsko zelo aktivna podjetja v zadnjem letu in pol ali dveh letih, ki so zaradi tržnega potenciala veliko investirala, zdaj pa so dvojno prizadeta. (STA)