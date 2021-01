Obrtniki in podjetniki pisali Janši in Počivalšku

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je danes v imenu slovenskih obrtnikov in podjetnikov vlado ponovno pozvala k takojšnjemu odprtju storitvenih in obrtnih dejavnosti. Njihova največja novoletna želja je ta, da bi končno lahko spet delali, so zapisali in opozorili, da je stanje, še posebej v storitvenem sektorju, alarmantno.

Predsednik OZS Branko Meh je v pismu predsedniku vlade Janezu Janši in gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku pozval k upoštevanju pozivov obrtnikov in podjetnikov ter k odprtju vseh storitvenih dejavnosti, saj je gospodarska škoda že zdaj ogromna. "Če želimo preprečiti množična odpuščanja in zapiranja podjetij, moramo dovoliti temu ranljivemu segmentu gospodarstva, da lahko spet dela, seveda ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov," je dodal po pisanju STA.

Omejitve še vsaj do 13. januarja

Pričakovati je, da vlada temu pozivu za zdaj še ne bo sledila. Kot je razvidno iz predloga novega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki so ga pripravili na gospodarskem ministrstvu, namerava vlada zdaj veljavne omejitve pri obratovanju trgovin in storitev podaljšati še najmanj do 13. januarja, poroča STA.

Ukrepi ne pokrivajo v celoti vseh stroškov

Vlada je za pomoč prizadetim zaradi epidemije doslej sprejela več protikoronskih zakonov, vendar je Meh v pismu Janši in Počivalšku opozoril, da v njih zapisani ukrepi ne pokrivajo v celoti vseh stroškov. Zato si podjetja, ki so zaprta že več mesecev, ne morejo več zagotavljati svojega preživetja in plačevati obveznosti, piše STA.

Na OZS ob tem opozarjajo, da obrtne dejavnosti nikoli niso bile glavni vir okužb. Tveganje za prenos okužb je celo manjše v majhnih podjetjih, saj imajo manj strank ali pa storitve opravljajo celo brez stika s strankami. Poleg tega se vse obrtne in storitvene dejavnosti izvajajo ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov in vseh priporočil NIJZ.

"Od vlade pričakujemo posluh in ukrepanje – torej takojšnje odprtje dejavnosti"

V predbožičnem času, ko so bile dejavnosti kratek čas odprte, se epidemiološka slika ni poslabšala. "V OZS zato menimo, da je z vidika ohranjanja podjetij in delovnih mest ter za zajezitev dela na črno mnogo bolj smiselno, da so dejavnosti odprte," je zapisal Meh. Stanje v malem gospodarstvu, predvsem v storitvenem sektorju, je resnično alarmantno. "Od vlade zato pričakujemo posluh in ukrepanje – torej takojšnje odprtje dejavnosti," je dodal po pisanju STA.

Na področju trgovine in storitev so trenutno dovoljene izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Med drugim so lahko odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pa lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošte in dostavne službe.

Med storitvami so dovoljene dimnikarske storitve, individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane ter še nekatere druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Odprti so lahko tudi frizerski saloni, še navaja STA.