Obeta se več stomilijonski prevzem: kdo bo kupil "bencinske" OMV?

Februarja je avstrijska naftna družba OMV objavila, da bo prodala 120 bencinskih servisov po Sloveniji. Iz podjetja so takrat sporočili, da je odločitev v smeri optimizacije portfelja naložb. Kdo se omenja med kandidati za nakup?

Bencinski servisi OMV so na slovenskih cestah drugi najbolj pogosti, za Petrolom. Ta je z okrog 318 črpalkami suvereno na prvem mestu, OMV pa jih več kot polovico manj – 120 in ima okrog 20 odstotni delež.

Prodajo slovenskega dela podjetja so Avstrijci napovedali v začetku leta, zdaj pa so že prejeli nezavezujoče ponudbe. Po poročanju Financ naj bi bilo zanimanja za nakup precej, med konkretnimi imeni pa se omenja poljski sklad PKN Orlen, azerbajdžanski Socar, grški Coral in pa madžarski Mol. Ta je že prisoten v državi z okrog 50 črpalkami.

Cena prevzema bi se lahko gibala med 252 in 360 milijoni evrov, navajajo pri časniku.

OMV je sicer napovedal odprodajo premoženja v vrednosti dveh milijard evrov, izvedli pa naj bi jo do konca leta. Slovenski del bi lahko bil prodan do septembra. OMV je na slovenski trg vstopil leta 1992, ko je skupaj z Istrabenzom in Ino ustanovil družbo OMV Istrabenz.

Na slovenskem trgu 19 let

Na slovenskem trgu so prisotni od leta 1992. Foto: OMV Leta 2004 je postala avstrijska družba večinski lastnik podjetja, ki se je preimenovalo v OMV Slovenija. Mrežo bencinskih servisov imajo v Sloveniji organizirano po načelu franšiznega poslovanja.

OMV je sicer lani zabeležil 1,3 milijarde evrov čistega dobička, kar je 25 odstotkov manj kot leto prej. Ob tem je ustvaril 16,6 milijarde evrov prihodkov, kar je 29 odstotkov manj kot leta 2019. Dobiček iz poslovanja je upadel za 71 odstotkov na 1,1 milijarde evrov. Vzrok za slabše poslovanje sta padec cen in povpraševanja po nafti v luči pandemije covid-19. Slovenski del podjetja je predlani ustvaril 801,7 milijona prihodkov in skoraj 25 milijonov evrov dobička, kažejo podatki poslovnega asistenta Bizi.si.