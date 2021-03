Novogradnja Palais & Villa Schellenburg v teku

V osrčju Ljubljane, na mestu nekdanjega Kolizeja, vztrajno napreduje gradnja poslovno-stanovanjskega kompleksa Palais & Villa Schellenburg . Gradnja se je začela v maju 2020 z izkopom in zavarovanjem gradbene jame, in sicer na podlagi gradbenega dovoljenja, prejetega decembra 2019. Groba gradbena dela se bodo predvidoma zaključila do konca leta 2021. Izgradnja Ville Schellenburg se bo zaključila do julija 2022, medtem ko se bo izgradnja Palais Schellenburg zaključila do junija 2023.

Projekt Palais & Villa Schellenburg nosi ime po Jakobu pl. Schellenburgu, ljubljanskem veletrgovcu, finančniku in mecenu, ki je deloval v 17. stoletju. Skupaj z ženo Ano Katarino pl. Hofstätter sta večji del svojega premoženja darovala v dobrodelne namene, predvsem pa ga namenila Ljubljani. V letu 1702 sta tako ustanovila uršulinski samostan, cerkev ter dekliško šolo, ki je naslednjih 170 let bila edina šola za deklice v Ljubljani.

Elegantno zasnovana in svetla stavba Palais ima harmonično dovršeno fasado in velika okna, ki omogočajo novim stanovalcem uživanje v domačem udobju, v obilici naravne svetlobe, v vseh letnih časih. K sami kakovosti bivanja pripomorejo tudi prostorne tlorisne površine. Stanovanja so umeščena v osmih etažah. Vsaka od teh nudi in omogoča udobnost življenja po vaših merilih. Popolno razkošje pa nudi najvišje, 7. nadstropje, kjer se bohoti 6 penthousov z ogromnimi terasami in pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe, Ljubljanski grad, Nebotičnik, park Tivoli in Šišenski hrib.

Najmanjše, še prosto stanovanje v Palais, je 3-sobno stanovanje, ki ima 68 m2 (bivalne površine). Največje, še prosto stanovanje, je 5-sobno stanovanje, ki ima 333 m2 (bivalne površine) ter dodatnih 187 m2 terase. Skupno je v celotnem kompleksu Palais 110 moderno zasnovanih stanovanjskih enot. Vsaka od teh ima na voljo tudi možnost parkiranja v garaži (klet -2, -3).

Vhod v Palais Schellenburg je omogočen iz Župančičeve ulice in se nadaljuje skozi častno dvorišče, skrbno urejen vrt, ki vodi do vitke prečne povezave z obema stavbnima kriloma, do reprezentativne avle, od koder obiskovalci in stanovalci pridejo do stanovanj.

Poleg novogradnje Palais je umeščena sodobna zgradba Villa Schellenburg, ki s šestimi etažami ponuja udoben in topel dom 15 stanovanjskim enotam. Tri pritlična stanovanja nudijo prostornost zunanjih površin, tako na zimskem vrtu, terasi kot na zelenici. Od 1. do 4. nadstropja nudijo novim stanovalcem svojevrsten užitek zimski vrtovi. V 5. nadstropju pa popolno udobje mogočna terasa, ki obdaja najvišje ležeče stanovanje s površino 335 m2 (bivalne površine).

Najmanjše, še prosto stanovanje v Villi, je 2-sobno stanovanje, ki ima 119 m2 (bivalne površine). Največje, še prosto stanovanje, je 4-sobno stanovanje z 225 m2 (bivalne površine). Parkiranje za stanovalce Ville je omogočeno v garaži Ville (kleti -1).

Kupci Palais & Villa Schellenburg lahko parkirna mesta kupijo po želji, in sicer eno, dve ali nobeno. Vsako stanovanje bo omogočalo na svojem parkirnem mestu tudi možnost polnjenja električnih avtomobilov.

Oba objekta odlikujejo skrbno izbrani materiali, visoke etažne višine od 283 cm do 355 cm, velike zelene in parkovne površine, otroško igrišče, 24-urna recepcija, posebno dvigalo za kolesa, možnost neposrednega dostopa iz garaže do stanovanja, odlična lega v mestnem središču z lahko dostopnostjo tako do mestnega parka kot tudi do strogega centra mesta in vseh kulturnih središč.

Dodatno bo ob Gosposvetski cesti umeščen poslovni objekt s 6. nadstropji, v katerem bodo pisarniški prostori. V pritličnih prostorih kompleksa Palais pa bo na voljo nekaj poslovnih lokalov za namen tihe, poslovne dejavnosti, kot npr. frizer, kozmetika, urar, galerija, zlatarna, tekstilna trgovina … Poslovni prostori bodo potencialnim strankam na voljo v dolgoročni najem.

"Spomin na dobro kakovost traja bistveno dlje kot kratko veselje nad nizko ceno."