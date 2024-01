Novi študijski programi odpirajo vrata sodobnim perspektivnim poklicem

Dijaki, ki razmišljate o študiju na Filozofski fakulteti, lahko sedaj svoj študij kombinirate z dvopredmetnim študijem na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani , ki se bo v novi obliki v letu 2024/2025 izvajal prvič. Gre za interdisciplinarni študij, ki združuje in povezuje različna področja študija, poleg tega pa ponuja tudi veliko svobode pri izbiri – študirate lahko namreč na dveh lokacijah, v Ljubljani ali v Mariboru.

Na Teološki fakulteti se lahko torej v prihajajočem študijskem letu vpišete v študijski program 1. stopnje Človek in medosebni odnosi ali na prenovljen dvopredmetni študijski program 1. stopnje Teološki študiji. Oba izstopata po inovativnosti in prilagodljivosti potrebam študentov ter odpirata vrata perspektivni karierni poti.

Foto: UL TEOF

Izbira področja, ki nas navdihuje in je v skladu z našimi interesi, postavlja temelje za uspešno prihodnost. Zavedanje, da je odločitev o študiju ključnega pomena, nam pomaga oblikovati premišljene odločitve, ki nas bodo vodile skozi študijska leta in oblikovale našo poklicno pot. Trendi na trgu se hitro spreminjajo, zato je pomembno izbrati smer, ki je v koraku z zaposlitvenimi trendi in potrebami. Oba študijska programa, ki se izvajata na 1. stopnji tako na Teološki fakulteti v Ljubljani kot v Mariboru, prinašata sveže poglede in pristope, ki vas pripravijo na sodobne izzive in raznolike poklicne priložnosti.

Preplet znanja teologije s filozofijo, sociologijo, psihologijo in etiko

Pri univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Teološki študiji gre za interdisciplinarni študij, ki zajema področje teologije, filozofije, sociologije, psihologije in etike. Temelji na biblično-teološki razsežnosti življenja, ki človeka obravnava kot družbeno odnosno in duhovno bitje, ki presega omejitve trenutnega trenutka.

Foto: Teološka fakulteta

Diplomanti in diplomantke Teoloških študijev pridobijo temeljna znanja o religijskih, cerkvenih in družbenih razmerah v evropskem prostoru. Študijski program jih seznani z možnostmi ekumenskega in medverskega dialoga ter razvija njihov čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi.

Združi znanje, živi svoje sanje V letu 2024/2025 se bo dvopredmetni program v povezavi s Filozofsko fakulteto UL in UM izvajal v NOVI različici – skupne vsebine bodo potekale s programom prve stopnje Človek in medosebni odnosi. Če vas zanima dvopredmetni študijski program prve stopnje Teološki študiji, ne spreglejte naslednjih datumov:

Informativni dnevi 16. in 17. februar 2024 1. prijavni rok 20. februar–20. marec 2024 (prijava na študij prek eVŠ)

Diplomantom se odprejo raznolike poklicne poti

Na dvopredmetnem študiju študentje ob uspešnem zaključku študija pridobijo dve diplomi – eno na izbranem programu na Filozofski fakulteti (v Ljubljani ali v Mariboru) in drugo z nazivom diplomant/diplomatka teoloških študijev.

V času študija je poudarek na hermenevtičnih, kognitivnih, teoretičnih, metodoloških, tehničnih, jezikovnih, osebnostno-komunikacijskih spretnostih, ki študentom omogočajo, da ne le razvijejo strokovna znanja, temveč tudi razširijo svoje sposobnosti za delo v raznolikih okoljih in izboljšajo svoje medosebne veščine.

Eden od potencialnih kariernih ciljev je na področju verske in cerkvenih dejavnosti, kjer se lahko vključijo v izvajanje verskih prireditev, delo v župnijskih ali dekanijskih pisarnah ter opravljanje drugih nalog v skladu z delovno usposobljenostjo. Raznolike možnosti se odpirajo na področju karitativne in socialno-varstvene dejavnosti, kjer lahko prispevajo k pomoči in podpori ranljivim skupinam v družbi.

Foto: Teološka fakulteta

Diplomanti imajo priložnost uresničevati svoje poklicne poti na področju kulturnih dejavnosti, bodisi kot vodje dejavnosti, delavci v arhivih bodisi kot dokumentalisti ali knjižničarji. Usmerijo se lahko tudi na politično področje, javno upravo, medije in založništvo. S pridobljenimi veščinami v menedžmentu imajo možnost delovati na različnih področjih, kot so stiki z javnostjo, turizem, organizacija kulturnih dogodkov in razvoj kadrov.

Raziskovanje človeka in medosebnih odnosov

Na Teološko fakulteto UL so se v študijskem letu 2023/2024 vpisali prvi študentje v študijski program Človek in medosebni odnosi, ki združuje duhovnost s temeljnimi znanji duševnega zdravja. Preko študijskih program vsebin usmerja študente, da raziskujejo, kdo je človek, kako človek osmišlja svoje življenje, kako deluje, kaj ga motivira, kaj so njegove vrednote, kako razumeti stisko človeka, na kakšen način izkušnje zaznamujejo človeka, od kod prihajajo določeni vrednostni in idejni sistemi, kakšne so psihološke zakonitosti njegovega delovanja, kakšen pomen imajo odnosi, kako reševati napetosti in nesoglasja, kako osmisliti človekovo trpljenje in odpuščanje.

Poudarek je na celostnem razumevanju posameznika v številnih vidikih njegovih odnosov – od odnosov do bližnjih, družbe, samega sebe, naravnega okolja, Boga pa vse do transcendentnega.

Kaj Č'MO? Študirat' sebe, da razumem tebe. To je zelo smiseln in karierno perspektiven odgovor, usmerjen v prihodnost. Če vas zanima nov in obetaven študijski program Človek in Medosebni Odnosi ter želite postati družinski/-a svetovalec/-ka ali diplomant/-ka teoloških in religijskih študijev, ne spreglejte naslednjih datumov:

Informativni dnevi 16. in 17. februar 2024 1. prijavni rok 20. februar–20. marec 2024 (prijava na študij prek eVŠ)

Program ponuja dve študijski smeri

Smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje je namenjena tistim, ki si želijo pridobiti znanja s področja psihologije, svetovanja in psihoterapije z namenom strokovnega delovanja in svetovanja na področju duševnega zdravja. Po uspešnem zaključku študija bodo diplomanti sposobni zagotoviti osnovno oskrbo družine na področju duševnega zdravja – izobraževanje, podporo in usmerjanje družine z namenom uspešnega preprečevanja psihosocialnih težav.

V okviru študija študenti pridobijo osnovna znanja s področja psihoterapije in osebno terapevtsko izkušnjo. Smer je zasnovana na podlagi kompetenc psihoterapevtskega poklica, gledano v celoti pa študij predstavlja osnovo za nadaljnje izobraževanje na področju psihoterapije, zakonske in družinske terapije.

Po končanem dodiplomskem študiju se lahko zaposlite predvsem na področju izobraževanja, preventive in promocije duševnega zdravja posameznika in družine, na področju osnovne podpore družini, osnovne oskrbe posameznika v stiski in usmerjanja posameznikov po socialnem in zdravstvenem sistemu pomoči ter na področju multidisciplinarnega sodelovanja

Foto: Teološka fakulteta

Smer Teološki in religijski študiji ponuja poglobljena znanja s področja razumevanja duhovnosti, iskanja smisla in razmišljanja zunaj konvencionalnih okvirov. Namenjena je tistim, ki želijo delovati znotraj cerkvenih skupnosti, in tistim, ki se želijo poglobiti v svet temeljnih znanj o krščanstvu, drugih religijah, kulturni zgodovini in etiki.

Teološki in religijski študiji spodbujajo medkulturni in medverski dialog ter omogočajo razumevanje globin medosebnih odnosov, odnosov med različnimi religijami ter poglobljen vpogled v eksistencialna vprašanja človeka. Študenti se učijo povezovati biblične in teološke vsebine z lastnim življenjem ter osebno vero, kar jim omogoča holističen pristop k duhovnemu razvoju.

Diplomanti pridobijo pedagoška znanja, zlasti na področju religijskih in etičnih vsebin, kar odpira vrata v različne poklicne poti, pri čemer se lahko usmerijo v versko dejavnost in cerkvene službe, humanitarne, karitativne ter socialnovarstvene dejavnosti. Prav tako imajo možnost delovanja na kulturnem področju, v javni upravi, politiki, medijih, založništvu in menedžmentu.