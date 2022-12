Novembra znova manj brezposelnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po oktobrskem porastu se je novembra brezposelnost ponovno zmanjšala. Konec meseca je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 52.541 iskalcev zaposlitve, kar je 0,8 odstotka manj kot oktobra letos in 19,6 odstotka manj kot novembra lani. V 11 mesecih skupaj se je število brezposelnih zmanjšalo za skoraj četrtino.

Na novo se je novembra na zavodu za zaposlovanje prijavilo 5.024 brezposelnih oseb. To je 26,6 odstotka manj kot oktobra letos in 0,6 odstotka več kot novembra lani. V primerjavi z lanskim novembrom je bilo več prijav iskalcev prve zaposlitve, manj pa brezposelnih zaradi stečajev, presežnih delavcev in brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas.

V prvih 11 mesecih letos je bilo v povprečju prijavljenih 56.982 brezposelnih oseb, kar je 24,1 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2021, so sporočili z zavoda za zaposlovanje.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja, so novembra zavodu sporočili 13.361 prostih delovnih mest. Ta številka je za odstotek višja kot mesec prej, a 3,7 odstotka nižja kot pred letom dni.