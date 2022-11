Nova turistična pridobitev: eko glamping v središču Ljubljane

Vodilna svetovna hotelirska skupina Accor se širi v Slovenijo in odpira svoj prvi hotel v Sloveniji pod blagovno znamko ibis Styles. ibis Styles Ljubljana City Center bo prve goste sprejel do konca leta 2022.

Accor z vrnitvijo na slovenski trg širi svoj portfelj v jugovzhodni Evropi. Po podpisu franšizne pogodbe s skupino Mogotel bo v Sloveniji začel delovati prvi hotel pod ustvarjalno blagovno znamko ibis Styles. Hotel se nahaja le tri minute hoje od središča mesta.

Edinstvena izkušnja: spalne kapsule in eko glamping

ibis Styles Ljubljana City Center bo ponujal 182 ustvarjalno zasnovanih sob v sedmih nadstropjih. Gostje tako lahko pričakujejo izjemna doživetja v inovativnih spalnicah v kapsulah z do 10 spalnimi kapsulami, hostelskih spalnicah v slogu kabine in šotorih na strehi.

Obiskovalcem so na voljo tudi velika restavracija in zajtrkovalnica, prostor za sprostitev in fitnes ter delovni prostor. Novi hotel pa bo na trgu izstopal tudi zaradi Fuzzy Loga, ki je edini urbani eko glamping v Ljubljani z izjemnimi nastanitvenimi doživetji.

"Ljubljana iz leta v leto postaja vse pomembnejše mesto v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Mesto slovi kot slikovita metropola, ki je vse leto polna dejavnosti in je vse bolj prepoznavno kot središče za prosti čas in poslovanje. V Slovenijo želimo prinesti nekaj edinstvenega, zato je zdaj pravi čas, da v Ljubljano pripeljemo ibis Styles. Z novim hotelom želimo vplivati na nadaljnjo rast te države v Srednji in Vzhodni Evropi ter zagotoviti novo raven gostoljubja v objektih srednjega razreda," je povedal Vadims Muhins, ustanovitelj skupine Mogotel Hotel Group.