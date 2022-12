Nova stanovanja v središču prestolnice na enem od najbolj ekskluzivnih naslovov v Ljubljani

Na Vilharjevi cesti 25 se je novembra začela obnova poslovno-pisarniškega objekta. Tu bodo nastala luksuzna stanovanja, t. i. rezidenca Carpe Diem , neposredno ob mestnem središču in glavnem prometnem vozlišču v Ljubljani. Rezidenca predstavlja edinstveno produktno ponudbo na slovenskem trgu za brezskrbno in polno življenje. Poleg popolnoma in prefinjeno opremljenih imenitnih stanovanj in izjemne lokacije bodo lastniki imeli možnost, da si zagotovijo nadstandardno storitev "concierge" ter vrhunske zdravstvene in družabne storitve v udobju svojega doma.

Stanovanja so zasnovana z mislijo na vse, ki imajo radi popolnost, saj zagotavljajo način življenja, ki ga najdemo le v najboljših svetovnih hotelih in prestižnih rezidencah. Tu ne boste le stanovali, poskrbljeno bo, da boste uživali v vsakem trenutku življenja.

Rezidenca Carpe Diem predstavlja prvo rezidenco v Sloveniji z novo vizijo udobnega bivanja. Prepustite se novim inovativnim pravilom udobja s storitvijo "concierge" in z vključeno možnostjo prejema vrhunskih zdravstvenih storitev. Vaš čas in počutje bosta tako končno na prvem mestu.

Kaj je storitev "concierge"?

Gre za povsem novo vizijo udobja pri nas, ki na prvo mesto postavlja stanovalca, njegov čas, udobje in to, v čemer vsak najbolj uživa. Luksuzna storitev, t. i. "concierge", namreč nagovarja vse, ki želijo imeti več časa zase, vsakodnevna opravila, ki zadevajo samo bivanje, pa prepustijo drugim, ki to delo opravijo profesionalno ter povsem po željah in potrebah posameznika. Kot bi imeli kar doma osebnega asistenta, ki bi opravljal dnevna opravila namesto vas. Storitev vam dopušča veliko več prostega časa in vam prihrani marsikatero čakanje v vrsti.

V storitev "concierge" rezidence Carpe Diem so vključeni čiščenje stanovanja, menjava posteljnine in brisač, naročanje obrokov hrane v skupno jedilnico ali stanovanje, rezervacija in prevoz do zunanje restavracije, parkiranje avtomobila v garaži, pranje in čiščenje avtomobila, prevozi na različne lokacije in dostava iz trgovine.

Rezidenca Carpe Diem bo obsegala 14 novih stanovanj, ki bodo popolnoma opremljena z izbranimi materiali in opremo. Prvo, drugo in tretje nadstropje bodo vsebovala po štiri stanovanja, na terasni etaži pa bosta dve stanovanji s terasama površine 57,72 kvadratnega metra. Velikost posameznega stanovanja bo od 54,33 do 74,63 kvadratnega metra neto površine. Cene stanovanj se bodo gibale okoli 5.900 evrov na kvadratni meter. Vsakemu stanovanju sta namenjena eno parkirno mesto in shramba. Dodatne storitve se obračunajo mesečno in niso vključene v prodajno ceno. Posameznik jih izbere po želji in potrebah. ZAGOTOVITE SI SVOJE STANOVANJE!

Do zdravstvene oskrbe v udobju lastnega doma

V sami rezidenci ima ambulanto dr. Bitenc, ki je tudi investitor projekta. V sklopu dodatnih storitev bo stanovalcem ponujal zdravstvene storitve, ki obsegajo ambulantno specialistiko in diagnostiko brez čakalnih dob, preventivo in svetovanje za zdrav življenjski slog z možnostjo obiska medicinske sestre na domu, nadzor jemanja zdravil, obisk zdravnika na domu, dostavo zdravil in medicinskih pripomočkov ter uporabo fitnes studia.

Poskrbljeno bo tudi za družabno življenje stanovalcev, saj si bodo v sklopu dodatnih storitev lahko rezervirali in kupili vstopnice za kulturnoumetniške in športne dogodke.

V novi meščanski rezidenci boste našli to, kar iščete

Vsi, ki ste zaljubljeni v mestno življenje in hkrati sanjate o sproščenem domu sredi mesta, boste v novi meščanski rezidenci lahko uresničili svoje sanje. Vrhunska ponudba dodatnih storitev vam omogoča, da se povsem prepustite le tistemu, kar radi delate. Lažje boste našli ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, ob tem pa pridobili največje razkošje: čas.

Carpe Diem je z osebnimi storitvami za stanovalce namenjen tistim, ki iščejo najvišji življenjski standard. Izbirajte med stanovanji, v katerih boste dan za dnem bolj zaljubljeni v svoje življenje. Vsa stanovanja so elegantno opremljena v pariškem slogu, v njih pa boste lahko zaživeli v miru, ki ga prinaša zavedanje, da je nekdo, ki razume in predvidi vaše potrebe, vedno na voljo; tudi takrat, ko potrebujete zdravstveno ali katerokoli drugo pomoč. Carpe Diem je prva ljubljanska rezidenca, ki biva z vami in za vas.

Pet razlogov za nakup stanovanja v rezidenci Carpe Diem: 1. Popolnoma opremljena stanovanja z izbranimi materiali vam omogočajo enostavno in hitro selitev v svoj novi dom. 2. Concierge, zdravstvene in družabne storitve vam omogočajo brezskrbno življenje. 3. Odlična lokacija v Župančičevi jami vam omogoča hiter dostop do vse potrebne infrastrukture. 4. Hitra vselitev - že v prvi polovici leta 2023. 5. Čudoviti pogledi terasnih stanovanj na Ljubljanski grad in Alpe. Omejen nabor bivalnih prostorov je zasnovan za tiste, ki radi živijo v popolnosti. ZAGOTOVITE SI SVOJE STANOVANJE!

Na objektu so se že začela gradbena dela:

