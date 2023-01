Nova potrditev za najuglednejše slovenske delodajalce, tudi Telekom

Največji slovenski telekomunikacijski operater je merila izpolnil drugo leto zapored in se tako pridružil 2.053 imetnikom tega certifikata v 121 državah. Telekom Slovenije je edino slovensko podjetje s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij s tem certifikatom.

Telekom Slovenije je certifikat Top Employer prejel tudi lani. Foto: Top Employers Institute

Poleg Telekoma Slovenije so presojo uspešno opravila še štiri slovenska podjetja: Nova Ljubljanska banka, Lidl Slovenija, JTI Slovenia in Novartis.

Temeljni pogoj: uveljavljene napredne kadrovske prakse

Inštitut Top Employers Institute deluje od leta 1991 in ima natančno predpisana merila za kakovost delovnega okolja, predvsem z vidika ravnanja z zaposlenimi. Presoja kandidatom omogoča, da ovrednotijo svoje obstoječe postopke, in jih spodbuja k izboljšanju, so pojasnili pri inštitutu Top Employers Institute.

Temeljni pogoj za pristop k vrednotenju in certifikaciji je najmanj 250 zaposlenih na lokalni ali 2.500 zaposlenih na mednarodni ravni, v vsakem primeru pa tudi uveljavljene napredne in formalizirane kadrovske prakse.

Košak: Primerljivi smo z najboljšimi globalnimi podjetji

"Prejeti certifikat potrjuje, da je Telekom Slovenije primerljiv z najboljšimi globalnimi podjetji," je med drugim povedal predsednik uprave Telekoma Slovenije, Boštjan Košak. "Spodbujamo okolje sodelovanja, varnosti in zaupanja ter se zavedamo, da je takšno delovno okolje pogoj za zagotavljanje naprednih, varnih in zanesljivih storitev za naše uporabnike."

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak Foto: Bojan Puhek

"Odgovorno in skrbno razvijamo kadrovske sisteme in razvojne programe, nenehno nadgrajujemo tudi aktivnosti na vseh področjih upravljanja z zaposlenimi," je ponovni prejem certifikata pospremila direktorica upravljanja kadrov in splošnih zadev v Telekomu Slovenije Helena Lokar.

Med najbolj uglednimi slovenskimi delodajalci

Telekom Slovenije, ki šteje 2.103 zaposlene in tako spada med velika slovenska podjetja, je prejemnik tudi drugih priznanj, ki potrjujejo kakovost njegovega delovnega okolja.

To so polni certifikat Družini prijazno podjetje, certifikat Družbeno odgovoren delodajalec in drugi certifikati, ki potrjujejo njegovo uvrstitev med najbolj ugledne delodajalce v Sloveniji, so sporočili iz Telekoma Slovenije.