Nova KBM na ravni skupine lani z rahlo nižjim dobičkom

Skupina Nova KBM, ki je od letos del madžarske bančne skupine OTP, je lani ob krepitvi bilančne vsote in rasti večine prihodkov zabeležila nekaj več kot 106 milijonov evrov čistega dobička, kar je skoraj šest odstotkov manj kot 2021. Na ravni matične Nove KBM je bil dobiček medtem s 115,6 milijona evrov višji za šest odstotkov.

V Novi KBM, ki se ob vstopu v skupino OTP in združitvijo z banko SKB z NLB bori za primat na slovenskem bančnem trgu, so lansko poslovanje ob današnji objavi letnega poročila za 2022 ocenili za odlično.

Kot so zapisali, je bilo 2022 izjemno leto v številnih pogledih, tudi zaradi zahtevnega poslovnega okolja. Navedli so, da so tretje leto zapored uspešno obvladovali omejitve, povezane z epidemijo covid-19.

Z namenom minimizacije negativnih posledic ruskega napada na Ukrajino, naraščajočih cen energije, težav z dobavnimi verigami v določenih panogah ter naraščajoče inflacije in posledično dviga referenčnih obrestnih mer so, kot so navedli, sprejeli tudi ukrepe za pravočasno identifikacijo poslovnih subjektov, ki jih je oz. bo prizadela kriza, in ukrepali za blaženje negativnih posledic na njihovo poslovanje oz. finančni položaj ter posledično na skupino Nova KBM.

V takšnem kontekstu se je bilančna vsota skupine lani povečala za skoraj pet odstotkov na nekaj več kot 10,4 milijarde evrov. Obseg posojil nebančnemu sektorju je bil ob koncu leta z okoli 5,2 milijarde evrov večji za približno osem odstotkov, skupna vrednost denarnih vlog nebančnega sektorja pa se je povečala za približno štiri odstotke na okoli 8,5 milijarde evrov.

Čiste obresti so se na ravni skupine ob ugodnih razmerah za obrestne prihodke banke povečale za skoraj četrtino na 177,7 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa so nazadovali za približno desetino na 108,2 milijona evrov, pri čemer so se čiste opravnine povečale za nekaj več kot tri odstotke na 89,6 milijona evrov.

Ob celo nekoliko nižjih stroških je negativno na poslovni izid skupine učinkovalo oblikovanje oslabitev in rezervacij v vrednosti 12,8 milijona evrov, potem ko je predlani banka sprostila za 13,4 milijona evrov rezervacij.

Čisti dobiček skupine je tako glede na 2021 nazadoval za približno šest odstotkov na nekaj nad 106 milijonov evrov, v primerjavi z 2020 je bil nižji za polovico. Matična banka je medtem vknjižila 115,6 milijona evrov čistega dobička, kar je bilo za šest odstotkov več kot 2021, a za 45 odstotkov manj kot 2020.

Kot omenjeno, se je bistveni mejnik v zgodovini banke zgodil v začetku tega leta, saj je bila po dolgotrajnem pridobivanju soglasij regulatorjev februarja zaključena prodaja Nove KBM madžarski OTP, v sklopu te transakcije pa družba Summit Leasing Slovenija za zdaj ostaja v lasti skladov Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj.

V Novi KBM se po dokončani transakciji ukvarjajo predvsem z nadaljnjo digitalizacijo poslovanja banke in storitev ter s pripravami na postopno združevanje z banko SKB, ki je prav tako del skupine OTP.

Prvi mož Nove KBM Jon Denhof je izpostavil, da je Nova KBM od 2016 več kot podvojila bilančno vsoto, pomembno izboljšala kakovost sredstev z znižanjem obsega nedonosnih posojil za 85 odstotkov, uspešno pridružila in integrirala štiri banke, med njimi Abanko, in zagotovila trajnostno dobičkonosnost. "Z veseljem in visokimi pričakovanji zremo na našo prihodnjo pot pod okriljem OTP," je zapisal.