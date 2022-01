Nov megalomanski posel v energetiki. Preberite, kdo odpira šampanjce.

Čeprav sploh še ni znano, ali bomo v Krškem gradili drugi blok jedrske elektrarne, je državna družba GEN energija na razpisu za komunikacijsko podporo in svetovanje pri projektu že izbrala podjetje Consensus . Gre za podjetje, katerega večinska lastnica je Darinka Pek Drapal, žena Andreja Drapala, nekdanjega solastnika agencije Pristop, ki pa je danes zaposlen v Consensusu. Pristop, ki je bil nekoč solastnik Consensusa, bo pri poslu, vrednost tega je 1,4 milijona evrov brez DDV oziroma 1,7 milijona z DDV, sodeloval tudi kot podizvajalec. Gre za velik posel v letu trojnih volitev. Z energetskimi podjetji je sicer Consensus posloval že v preteklosti, a so bili v igri mnogo nižji zneski.

"Na razpisu za izvajanje komunikacijske podpore, svetovanja in izvedbe komunikacijskih aktivnosti na področju korporativnih odnosov z javnostmi ter pri projektu JEK2 je bilo izbrano podjetje Consensus. Javno naročilo za leti 2022 in 2023 zajema komunikacijsko podporo in svetovanje na področju odnosov z javnostmi na nacionalni ravni in na lokalni ravni v Posavju ter sodelovanje pri izvajanju komunikacijskega načrta za projekt JEK2. Približno polovico vseh načrtovanih sredstev za to področje v naslednjih dveh letih je rezerviranih za izvedbene stroške: grafično oblikovanje in videoprodukcijo, produkcijo spletnih predstavitev, organizacijo dogodkov in spremljanje medijskih objav," so nam sporočili iz GEN energije, ki jo vodi Martin Novšak in je 50-odstotna lastnica jedrske elektrarne. Drugo polovico ima v lasti Hrvaška.

GEN energija: Kroži mnogo napačnih informacij

"Skupna vrednost storitev, ki jih bodo izbrani izvajalci izvajali v prihodnjih dveh letih, je navzgor zamejena na 1.369.000 evrov brez DDV. Dejanska realizacija bo odvisna od različnih dejavnikov, ki bodo v prihodnjih dveh letih vplivali na intenzivnost komunikacijskih aktivnosti. Vloga komunikacij je pri velikih infrastrukturnih projektih, kot je JEK2, zelo pomembna. To še dodatno velja za področje jedrske energije in energetike, ki je kompleksna tema in v zvezi s katero v splošni javnosti kroži mnogo napačnih informacij. Zato smo okrepili ekipo komunikacijskih strokovnjakov, ki nam bodo včasih zapletena dejstva o jedrski tehnologiji pomagali sporočati v vsem razumljivem jeziku, kar je pomembno za boljše razumevanje med deležniki in za izgradnjo konstruktivnega dialoga," so še dodali.

Pogodba je že podpisana

"Razpis, objavljen septembra 2022, se je končal v zadnjih dneh decembra 2022. Izbran je bil Consensus z dvema slovenskima in enim mednarodnim partnerjem. Skupino sestavlja 13 strokovnjakov z različnih področij, med njimi magistri in doktorji znanosti. Ustreznost našega podjetja in podizvajalcev je naročnik ocenil skozi dve fazi, v prvi je šlo za pregled kompetenc in izkušenj podjetij in posameznikov, ki bodo pri izvedbi posla sodelovali, v drugi fazi pa smo morali predložiti vsebinske predloge komunikacijskih aktivnosti na želenih področjih," pa nam je pojasnil Andrej Drapal iz Consensusa.

Pogodbo so podpisali po sklenjenem razpisu konec decembra 2021. Po poročanju Financ bosta kot podizvajalca pri poslu iz Slovenije sodelovala še Pristop in družba GAZ iz Krškega.

"Izvedba mora doseči vse domače in ključne tuje javnosti"

"Skladno s pogodbo bomo za naročnika izvajali tako korporativno komuniciranje v podporo viziji 3 + 1 (voda, sonce, jedrska in podporni plin) kot komuniciranje, ki je povezano s projektom gradnje novega bloka jedrske elektrarne Krško JEK2. Naše storitve zajemajo svetovanje, pripravo in sodelovanje pri izvedbi komunikacijskih aktivnosti, s katerimi želimo doseči predvsem razumevanje trenutnih in prihodnjih energetskih izzivov, ter ozaveščenost o mogočih rešitvah in odgovorih za prihodnjo zanesljivo energetsko oskrbo, ki zajemajo različne energetske vire, med katerimi je tudi jedrska energija," je še poudaril Drapal in sklenil:

"Izvedba mora z ustreznimi orodji doseči vse domače in ključne tuje javnosti in torej pokriva vse aktivnosti priprave tiskanih materialov, vseh oblik odnosov s tradicionalnimi mediji, vsa digitalna orodja komuniciranja in družbena omrežja ter organizacijo živih dogodkov, podprto s spremljanjem družbenega in medijskega okolja. Tako zastavljene aktivnosti bodo omogočale vključevanje vseh zainteresiranih javnosti v razmislek o elektroenergetski prihodnosti Slovenije in bodo s tem intenzivirale aktivnosti, ki jih je GEN Skupina izvajala že v preteklih desetih letih."

V preteklosti največ poslov sklenili prav z GEN energijo

Consensus je sicer tudi v preteklosti veliko posloval z državnimi energetskimi družbami. Kot je razvidno iz Erarja, so največ poslov sklenili prav z GEN energijo, na drugem mestu pa ji sledi sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Eles. A kljub vsemu tokratni posel močno presega vse preostale.

Za povečavo kliknite na fotografijo.