Nomago pred vstopom novih lastnikov

V Nomagu, drugem največjem domačem avtobusnem prevozniku in enem največjih igralcev na področju mobilnosti, se vse bolj ozirajo v tujino. Kam se bodo širili in kako bodo financirali prevzemni pohod in boj z največjimi prevozniki v Evropi?

Skupina Adventura holding, ki je v večinski lasti znanega podjetnika Darka Martina Klariča, je po naših informacijah v pogovorih z več specializiranimi institucionalnimi vlagatelji za dokapitalizacijo Nomaga.

Kdo vse je v igri za vstop v lastništvo tega hitro rastočega avtobusnega prevoznika, ki se širi tudi na druga področja in je lani ustvaril že skoraj 100 milijonov evrov prihodkov, v Adventuri ne razkrivajo. Za Nomago pa naj bi iskali okoli 50 milijonov evrov svežih sredstev, ki jih bodo porabili za širitev poslovanja v Evropi.

Nomago je namreč poleti vstopil tudi na avstrijski, madžarski, nemški in slovaški trg. Že takrat pa so se pojavile napovedi, da se podaja v boj z večjimi evropskimi prevozniki, kot sta Flixbus in BlaBlaCar, pa tudi z železniškimi in letalskimi družbami.

Kako hitreje prodreti na evropske trge

V Adventuri so za Siol.net potrdili, "da iščejo rešitve, kako zagotoviti hitrejšo rast in vstop Nomaga na evropske trge". Poudarili so, da je ena od možnosti dokapitalizacija in prek tega sodelovanje z vlagatelji, ki se osredotočajo na panogo mobilnosti.

"Cilj vseh rešitev, ki jih preučujemo, je zagotovitev hitrejše rasti in dodatnega kapitala za doseganje strateških ciljev Nomaga. Ne glede na to, katero možnost bomo na koncu izbrali, pa Nomago je in ostaja strateška naložba Adventure holding, ki investira v večinske lastniške deleže perspektivnih podjetij," je pojasnil Aleš Škerlak, solastnik in glavni izvršni direktor Adventure holding.

"Nomago je z letošnjim letom vstopil v novo strateško obdobje, ki ga bo zaznamovala nadaljnja krepitev poslovanja na obstoječih trgih, širitev na nove evropske trge in vpeljava novih storitev mobilnosti," je dodal Škerlak.

V petih letih do 150 milijonov evrov prihodkov

Tudi sicer je bilo minulo leto za skupino Nomago rekordno. Ob upoštevanju vseh prevzemov, ki so bili zaključeni tekom leta, so prihodki so dosegli že okoli 92 milijonov evrov, ob tem pa so bili praktično brez dolga.

Zakaj potem potrebujejo svež kapital? Panoga, v kateri posluje Nomago, je izredno konkurenčna, med drugim pa mora družba redno obnavljati svoj vozni park, ki obsega več kot 700 vozil, s katerimi so lani prepeljali več kot deset milijonov potnikov in opravili okoli 35 milijonov kilometrov.

Zaposlujejo več kot tisoč ljudi, njihov tržni delež v Sloveniji pa se približuje 35 odstotkom. Njihov glavni konkurent v Sloveniji je Arriva, ki je v lasti nemških železnic in zaseda približno polovico trga.

"Po zastavljenih načrtih se bodo prihodki Skupine Nomago v naslednjih petih letih povzpeli na več kot 150 milijonov evrov, investirali bomo prek 40 milijonov evrov, letno pa prepeljali več kot 15 milijonov potnikov," pravi Škerlak.

Kako je rasel Nomago Adventura holding, ki je v zadnjih letih postala lastnica domačega trgovca s tehničnim blagom Big Bang in več drugih podjetij, je leta 2015 začela tudi prevzemni pohod na trg mobilnosti. Začel se je prevzemom nekdanjega Izletnika Celje in novogoriškega Avriga. Potem, ko so pod njenim okriljem končali še družbe Integral Stojna Kočevje, Integral Notranjska, Integral Zagorje, Koratur, STA Potovanja, AP Rižana in Promet Mesec, pa je maja lani prišlo do ustanovitve enotne družbe Nomago. Ta se je nato podala na prevzemni pohod, tudi v tujini. Na Hrvaškem je Nomago prevzel družbo Brioni Pula, v Italiji pa Alibus International. Pred kratkim je Nomago podpisal še kupoprodajno pogodbo za nakup brežiškega Integral Brebus, prek katerega namerava širiti poslovanje na hrvaškem trgu. Tam želijo v naslednjih letih pridobiti najmanj 30 odstotkov trga.

Foto: Nomago

Kam bodo vlagali

Nomago posluje v okviru dveh stebrov. V prvem so integrirani javni potniški prevozi v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, mestni potniški promet, ki ga izvajamo v šestih slovenskih mestih, šolski prevozi za več kot 100 šol ter delavski prevozi za nekatere največje družbe v regiji Alpe Adria.

"V drugem stebru Nomago Mobility, kjer je cilj razširiti poslovanje na širši evropski trg in kjer pričakujejo dvomestne stopnje rasti, pa so nove, moderne storitve mobilnosti, tako imenovani prevozi na zahtevo (Nomago Charter), nove storitve mobilnosti v okviru mednarodnih linij Nomago InterCity ter potovanja," pojasnjuje Škerlak.

Glede na njegova pojasnila bodo sveža sredstva prvenstveno namenjena širitvi Nomago Mobility v Evropi. Kot rečeno, so poleti uvedli mednarodne linije Nomago InterCity, ki pa jih bodo zaradi dobrih rezultatov še širili. Spogledovali naj bi se tudi s souporabo električnih vozil (car sharing) in prevozi na priklic (e-hailing).

"Z nami tako v šolo kot v New York"

Imajo tudi ambicije za izgradnjo mobilnostne platforme, ki bo združevala avtobusne prevoze, car sharing, prevoze na priklic, vlake, kolesa in ostale oblike mobilnosti.

Marjan Beltram, Nomago Foto: STA "Zanima nas vsak premik iz točke A do točke B, pa naj gre za dnevne prevoze v šolo ali službo, potovanje v Mongolijo ali na Antarktiko ali pa za poslovno potovanje v New York. Javni promet želimo povezati z mikromobilnostjo ter potnikom omogočiti enostavno in preprosto rešitev tudi za prvi in zadnji kilometer njihove poti," je povedal izvršni direktor Nomaga za turizem in storitve mobilnosti Marjan Beltram.