Nomago išče strateškega partnerja, ne novega lastnika

Adventura holding zanika prodajo avtobusnega prevoznika Nomago, so pa pojasnili, da so odprti za morebitna strateška partnerstva. "Panoga mobilnosti je ena izmed najhitreje rastočih in najbolj perspektivnih panog v svetu. Kot smo že večkrat pojasnili, Adventura holding ne prodaja družbe Nomago, saj gre za našo strateško naložbo," so zapisali.

V Adventura holding so se odzvali na ponedeljkovo poročanje TV Slovenija, da se za nakup Nomaga zanimajo Slovenske železnice (SŽ), ob čemer je prvi mož SŽ Dušan Mes za televizijo dejal, da je "sinergij med železnicami in avtobusnim prevoznikom ogromno". Po navedbah televizije je posel je vreden 20 do 30 milijonov evrov, končan naj bi bil že prihodnji mesec.

Danes so iz Adventure holdinga, ki ima v lasti Nomago, sporočili, da družba ni naprodaj, so pa odprti za morebitna strateška partnerstva, "ki bi prispevala k nadaljnjemu razvoju Nomaga, oziroma za sodelovanje s potencialnimi partnerji, ki bi skupaj z nami soustvarjali zgodbo Nomago".

Slovenske železnice le eden izmed interesentov

Dodali so, da že več mesecev teče konkurenčnen mednarodni postopek, ki ga zanje vodi svetovalna skupina Deloitte, vanj pa je vključenih več potencialnih strateških partnerjev. "Odločitve, s katerim od teh investitorjev bomo skupaj razvijali Nomago, še nismo sprejeli. Lahko pa potrdimo navedbe Slovenskih železnic, da so tudi oni eden izmed interesentov," so zapisali.

Pri izbiri bodo upoštevali predvsem to, kateri od potencialnih partnerjev bi bil najbolj primeren za dolgoročni razvoj Nomaga, ki ima velike ambicije, načrtovan pa je tudi vstop na nove evropske trge in vpeljava novih storitev mobilnosti.

"Ena od potencialnih možnosti je povezovanje s podjetji, ki so aktivna na področju mobilnosti oziroma na komplementarnih področjih. Druga možnost je, da bodo Nomago poleg Adventure holding podprli še drugi specializirani institucionalni vlagatelji, ki so osredotočeni na panogo mobilnosti in bi lahko pomembneje prispevali k razvoju enega ali več strateških stebrov poslovanja skupine Nomago ali kako drugače podprli ambiciozno strategijo," so strnili.

V Adventuri holding so začrtali še cilje za v prihodnje. Potem ko je Nomago postal vodilni ponudnik mobilnosti in potovanj med Benetkami in Dubrovnikom, se bodo po zastavljenih načrtih prihodki Skupine Nomago v naslednjih petih letih povzpeli na več kot 150 milijonov evrov, investirali bodo prek 40 milijonov evrov, letno pa prepeljali več kot 15 milijonov potnikov, so prepričani.