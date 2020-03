NLB z napotki za preprečevanje širjenja koronavirusa

V NLB so v obdobju poostrenih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa pripravili nekaj koristnih napotkov za stranke. Nanašajo se na bančno poslovanje, novosti v poslovalnicah in upravljanje premoženja.

V NLB komitentom svetujejo, naj čim več plačujejo brezgotovinsko. Bankovci in kovanci namreč izmenjajo veliko rok, zato naj raje plačujejo brezstično s karticami in mobilno denarnico NLB Pay.

Veliko stvari lahko opravijo kar iz udobja svojega doma. Nakupujejo lahko prek spletnih trgovin, položnice in preostala plačila pa lahko uredijo prek spletnih bank NLB Klik in NLB Proklik ali prek mobilnih bank Klikin in Klikpro.

Veliko bančnih opravkov lahko uredijo prek NLB video klica. Preverijo lahko stanje na računu, uredijo plačila in potrdila o plačilih, opravijo osnovni izračun posojila in razrešijo kakršnokoli tehnično težavo.

Če potrebujejo bolj personalizirano obravnavo, lahko pokličejo svojega osebnega bančnika, ki bo zanje z veseljem uredil vse, kar lahko.

Izogibajte se gneči v poslovalnicah in upoštevajte razdaljo

"Če je v poslovalnici gneča ali če v vrsti pred vami stojijo več kot trije, se raje vrnite kasneje," svetujejo v NLB. V vsakem primeru komitentom priporočajo, da se na posvet v izbrani poslovalnici NLB predhodno naročijo in se tako izognejo čakanju. Za posvet pri strokovnjaku za posojila se lahko naročijo tudi prek spletnega obrazca https://www.nlb.si/posvet-dom.

"V poslovalnici spoštujte osebni prostor in ohranjajte razdaljo od 1,5 do dva metra od preostalih ljudi," opozarjajo. V vseh poslovalnicah NLB so na voljo razkužila. Priporočajo, da jih stranke uporabijo pred bančnim opravkom in po njem.

Poslovalnice so začasno vsak delovnik odprte od 8.30 do 13. ure. Izjemi sta poslovalnica v zgradbi UKC Ljubljana, ki je do nadaljnjega zaprta, in poslovalnica E.Leclerc, ki je odprta od 9. do 13. ure.

V banki komitentom ponujajo tudi odlog plačila. "Če imate finančne težave, čim prej pokličite svojega osebnega bančnika in zaprosite za moratorij," sporočajo.

Prav tako lahko njihovi komitenti v primeru prekinitve kroga zaslužka in plačil zaprosijo za začasno povečanje limita.

Na voljo ves čas

"Če potrebujete nasvet ali pomoč, nas čim prej kontaktirajte. Kot edina banka smo prek kontaktnega centra strankam na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Lahko nas pokličete na 01 477 20 00 ali prek NLB video klica, nam pišete na info@nlb.si oziroma svojemu osebnemu bančniku ali pa stopite z nami v stik prek spletnega klepeta. Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za vas," še zatrjujejo v NLB.