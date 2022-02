Neuradno: Upokojenca in sindikalist ustavili državne apetite po Savi

Kot smo neuradno izvedeli, je nadzorni svet KAD idejo uprave o nakupu 43-odstotnega deleža v Savi zavrnil. Predlog naj bi padel zaradi nasprotovanja predstavnikov upokojencev (Boris Žnidarič in Mirko Miklavčič) ter predstavnika sindikatov (Ladislav Rožič). Preostali člani nadzornikov, ki prihajajo iz gospodarstva, pa naj bi idejo podprli. Nadzorniki KAD bodo danes ponovno razpravljali o morebitnem nakupu delnic Save.

Sava zanima Madžare

Najverjetnejši kupec deleža Save, ki je v lasti sklada York, je madžarsko podjetje Prestige Tourism. Ta je z Yorkom že podpisal dogovor o nakupu, vendar morajo Madžari še počakati na SDH in KAD, ki imata predkupno pravico. SDH in KAD sta sicer že solastnika Save, imata 18,69- in 28,05-odstotni lastniški delež.

Prestige je ob podpisu dogovora o nakupu tudi sporočil, da namerava v Savo vložiti 200 milijonov evrov.

Počivalšek bi Savo obdržal v "slovenskih rokah"

"Zagovarjam stališče, da SDH in Kapitalska družba uveljavita predkupno pravico, ampak ne iz razlogov, ki jih nekateri navajajo, da mora to ostati slovensko, ampak da bomo lahko v nadaljevanju izvedli prestrukturiranje Save," je v intervjuju za Siol pretekli konec tedna dejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Sam tudi pričakuje, da bosta SDJ in KAD v okviru pravih možnosti, tudi v okviru reševanja predkupne pravice, poskušali konvertirati delež terjatev v lastništvo Save. "SDH ima teh terjatev za 46 milijonov evrov, Yorka pa samo od pet do šest milijonov," je dejal Počivalšek.

Po njegovih besedah je treba "tudi vedeti, da je bila Sava turizem zato, da je prestala to koronakrizo, deležna kar veliko državne pomoči. Pri njih je bilo unovčenih za 22,9 milijona evrov turističnih bonov, za nadomestilo fiksnih stroškov pa so dobili 9,3 milijona evrov."