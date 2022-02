Neuradno: PRO Plus na tnalu regulatorja zaradi nepoštenih praks poslovanja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih informacijah Planet TV na agenciji za varstvo konkurence obnavljajo postopek, ki so ga sprožili proti medijski hiši PRO Plus v začetku leta 2017 zaradi ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Agencija za varstvo konkurence naj bi proti družbi PRO Plus sprožila postopek, ker je ta dobavo svojih programov POP TV, KANAL A, OTO, BRIO in KINO operaterjem pogojevala s potencialno spornimi zahtevami. Med drugim naj bi PRO Plus od operaterjev zahteval, da vseh pet programov vključijo v vse svoje naročniške pakete na najboljša programska mesta. S tem pa neposredno določajo nepoštene prodajne poslovne pogoje.

AVK naj bi zmotilo tudi dejstvo, da PRO Plus navedene programe operaterjem ponuja izključno neločljivo, vseh pet v paketu. Problematična pa naj bi bila tudi cena paketa vseh programov, ki je tudi do 12x višja, kot je bila do leta 2017. Posledica takega ravnanja sta manjša konkurenčnost na trgu ter manjši tehnični napredek v škodo gledalcev.