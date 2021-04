Nenavaden butični hotel na hrvaškem otoku, ki ne bo za vsakogar #foto

Na hrvaškem Dugem otoku bodo konec maja odprli prestižni butični hotel, ki bo v osmih sobah in apartmajih gostom omogočal najbolj pristen stik z naravo. Nenavadna arhitektura hotela, katerega velik del je pod zemljo, bo gostom z debelejšimi denarnicami omogočala občutek zasebnosti in svobode. Revija Forbes je ta hotel uvrstila na seznam sanjskih hotelov v Mediteranu, ki letos prvič odpirajo svoja vrata.

Hotel, ki so ga poimenovali Villa Nai 3.3, stoji sredi več stoletij starega oljčnega nasada v kraju Žman na južnem delu otoka. V oljčniku je več kot tisoč dreves. Žman je od občinskega središča Sali oddaljen šest kilometrov, od trajektnega pristanišča v Brbinju pa 20 kilometrov.

Z udobjem petih zvezdic se bodo gostje lahko razvajali v zunanjem prelivnem bazenu s slano vodo, v notranjem bazenu s savnami, v centru dobrega počutja s tretmaji na osnovi oljčnih izdelkov, v prostoru za kajenje cigar in lobby baru, v dveh restavracijah ter na zunanjem teniškem igrišču.

Foto: booking.com Gradnjo hotela je s pomočjo državnih spodbud financiral mednarodno uveljavljeni pridelovalec ekološkega oljčnega olja Goran Morović. "Vila Nai 3.3 je izjemen arhitekturni in gradbeni dosežek, ki ga je načrtoval akademik Nikola Bašić. Objekt se izvrstno prilega v pokrajino otoka in mikrolokacijo oljčnega nasada," je za hrvaški Poslovni dnevnik dejal Splitčan Morović. Za gradnjo so večinoma izkoristili izkopani kamen.

Kako je nastalo ime hotela Nai 3.3?



Pridelovalci olja na Dugem otoku že stoletja vedo, da je letina boljša takrat, ko na otoku sneži. To se v povprečju zgodi 3,3 dneva na leto. Sneg so v izumrlem starem dalmatinskem jeziku imenovali Nai. Tako je sprva nastalo ime za eno prvih hrvaških ekoloških oljčnih olj s certifikatom švicarskega laboratorija Nai 3.3, zdaj pa še hotel Villa Nai 3.3.

Pod isto streho so trije apartmaji in pet sob, vsaka individualno opremljena enota pa ima izhod na zasebno teraso. V sklopu objekta so še degustacijska soba oljčnega olja, manjša stiskalnica olja za predelavo lastnih oliv in manjša trgovina za prodajo otoških proizvodov.

Hotel je član mednarodnega hotelskega združenja The Leading Hotels of the World in lahko naenkrat sprejme največ 16 gostov.

Revija Forbes je v začetku letošnjega leta zapisala, da je to hotel na slikovitem hrvaškem otoku in sodi med najbolj prestižne na novo odprte hotele v letošnjem letu. "Ta petzvezdična ekološka nastanitev se bo pridružila vodilnim svetovnim hotelom z edinstvenim konceptom, ki temeljijo na stalnem stiku z naravo," so poudarili.

Ekološka hrana in jadranske specialitete

Hotel bo ponujal tudi gastronomske užitke. Poleg zajtrka po naročilu, ki je vključen v ceno nočitve, bodo kuharji pripravljali jedi v klasični restavraciji z imenom 3.3 in jedi na odprtem ognju v restavraciji Grota 11 tisoč. Slednja je ime dobila po 11 tisoč let starem človeškem okostju, ki so ga odkrili v jami na otoku.

Vse jedi bodo pripravljene iz ekološko pridelanih sestavin, morska hrana pa bo iz Jadranskega morja. Na vinski karti pa bo več kot 200 različnih imen hrvaških in svetovnih vinarjev.

Le za prestižne goste z debelimi denarnicami

Znane so tudi cene namestitev. Na spletni platformi Booking je za prenočitev v dvoposteljni sobi tipa deluxe s pogledom na morje konec maja treba odšteti dobrih tisoč evrov, na vrhuncu turistične sezone pa skoraj 1.500 evrov.

Prenočitev v apartmaju tipa deluxe s pogledom na morje za dve odrasli osebi bo konec stala okoli 1.500 evrov, v glavni turistični sezoni pa še tisočaka več.