Nekatere banke so se že odpovedale dividendandam, se jim bodo tudi slovenske?

ECB je v petek sprejela priporočilo za banke, naj zaradi izrednih razmer z izplačilom dividend in kupovanjem lastnih obveznic delnic počakajo najmanj do oktobra 2020. S tem naj bi banke lahko prihranile 30 milijard evrov, poroča tiskovna agencija Reuters.

Ob tem so v osrednji denarni ustanovi v območju evra bankam svetovali, "naj zadržane dobičke usmerijo v reševanje likvidnostnih težav podjetij in fizičnih oseb ter v krepitev lastne kapitalske robustnosti za absorpcijo izgub," poroča STA.

Ker je ECB hkrati pozvala vse nacionalne nadzornike, naj upoštevajo sprejete ukrepe, tudi v Banki Slovenije že proučujejo možnosti ustreznega odziva na ravni slovenskega bančnega sistema, pri čemer pa morajo upoštevati slovenske posebnosti, so zapisali v današnji objavi za medije.

Slovenske banke priporočila še preučujejo

Priporočila iz Frankfurta se sicer že v tem trenutku nanašajo na vse slovenske banke pod neposrednim nadzorom ECB. To so t. i. pomembne banke, pod katere glede na seznam Banke Slovenije sodijo NLB, Nova KBM (v skupino spada tudi Abanka) in pa banke, ki so del mednarodnih skupin - Unicredit banka Slovenija, SKB banka, Banka Intesa Sanpaolo, Sberbank banka in Banka Sparkasse.

Foto: Matej Leskovšek Kako bodo, ko gre za dividende, ravnale slovenske banke, še ni znano, nekatere finančne ustanove v območju evra pa so priporočilom ECB že ugodile.

V Italiji, ki je z virusom najhuje prizadeta evropska država, je izplačilo dividend že odpovedala banka Unicredit.

Prav tako so tovrstne načrte zavrgle banka ABN Amro, ING in Rabobank na Nizozemskem ter KBC v Belgiji.

Na Irskem, kjer so bili v zadnji finančni krizi na robu bankrota, dividend ne bosta izplačali Bank of Ireland in AIGB.

V Franciji pa so razmislek o tem napovedali v bankah Credit Agricole in Natixis, v BNP Paribas in SocGen pa pozive ECB še preučujejo.

Medtem pa v bankah v državah, kot so ZDA in Švica, o čem podobnem sploh ne razmišljajo, nasprotno, kljub pritiskom izplačilo dividend ni pod vprašajem.