Ne razmišljajte več in izberite novega

Delo na daljavo je lahko spodbudno in celo donosno, lahko nam vliva občutek moči in samozaupanja, če nam le uspe ostati na realnih tleh s pričakovanji in če se zavedamo njegovih prednosti in slabosti.

Kako poskrbeti za učinkovitost, tudi če delamo od doma?

Ne glede na to, ali delamo kot samostojni delavci, zaposleni s skrajšanim ali polnim delovnim časom in nam ob določenih dnevih ni treba oditi v pisarno, je delo od doma dober način, da se izognemo naporni vožnji na delo, neproduktivnemu druženju s kolegi in motečemu nemiru v velikih, odprtih pisarnah.

Številni ljudje se razveselijo že samo ob misli na to, da lahko delajo v samoti, ampak tudi najbolj introvertirani posamezniki po nekaj tednih lahko občutijo utesnjenost in osamljenost. Da ne bi trpeli zaradi pomanjkanja osebnih stikov, se večkrat dogovorimo za kosilo ali videoklic s prijatelji, poskrbimo pa tudi za veliko gibanja v naravi.

Sam svoj šef – razkošje, ki zahteva disciplino

Možnost nemotenega dela se zdi privlačna, vendar moramo upoštevati nekatere ukrepe, da se ne ujamemo v izčrpanost ali neučinkovitost.

Biti svoj šef, ki si sam določa delovne ure in je omejen samo na svoje štiri stene, ima kar nekaj prednosti. Vendar z večjo stopnjo svobode pridejo tudi dodatne odgovornosti, naj omenimo samo sposobnost skrbnega načrtovanja nalog, predvidevanje, samodisciplino in osredotočenost.

Pripravljeni moramo biti na čim večjo učinkovitost. Najprej si moramo urediti delovni prostor in poskrbeti za pravo tehnologijo ter odpraviti vse motnje, ki bi nam lahko zmanjšale učinkovitost. Ob tem je seveda treba najti tudi pomoč pri varstvu otrok in si obroke pripraviti vnaprej.

Za delo bomo potrebovali miren in zaseben kotiček, če je le mogoče, ta prostor uporabljajmo samo za delo. Naš delovnik naj sledi vnaprej določeni rutini in naj vključuje možnost za osebne stike in tiste vrste podporo ali spodbudo, ki jo običajno dobimo med kolegi na delovnem mestu.

Upoštevajmo osnovna pravila

Delodajalec mora pred začetkom dela od doma določiti osnovna pravila in nas seznaniti z orodji in tehnologijo, ki jo bomo potrebovali. V pisarni preverimo delovanje opreme in aplikacij, da nam doma ne bo kaj prekrižalo delovnih načrtov.

Vsi, ki delajo od doma, se morajo občasno spopadati z nerazumevanjem drugih, da delo od doma ni pravo delo. Zato si moramo sami določiti delovne ure in pri tem vztrajati ter v tem času dejansko delati. To, da nas otroci vidijo, kako opravljamo naloge, v katerih uživamo ali pa tudi ne, je ena od prednosti dela od doma. S tem lahko vplivamo na njihove karierne odločitve in njihov odnos do dela.

Družinsko življenje se v času dela od doma s poklicnim lahko kar precej prekriva, zato poskrbimo, da bomo v delovnem času čim bolj učinkoviti.

Oditi iz službe tudi, ko delamo doma

Večji učinkovitost in fleksibilnost sta glavna razloga, da je delo od doma tako zaželeno. Ob tem se velikokrat izkaže, da za enako količino opravljenega dela porabimo celo manj ur, saj nas ne motijo najrazličnejši klici in sestanki. Pri tem moramo paziti, da iz službe tudi zares odidemo, čeprav ostanemo doma.

Težko je zapreti vrata in pustiti delo v pisarni, a tudi doma se moramo tega navaditi, sicer bomo v službi 24 ur na dan. Delo, zabava, študij in vsakodnevni opravki so na elegantnem prenosniku vrhunskega dizajna in izjemne zmogljivosti pravi užitek.