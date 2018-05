Adriatic Slovenica prodana Italijanom

Generali bo za Adriatic Slovenico odštel 245 milijonov evrov, so ravnokar sporočili iz KD Group. S poslom morajo soglašati še regulatorji in skupščina družbe KD Group. Predvidoma bo posel zaključen v drugi polovici letošnjega leta.

Poleg Adriatica Slovenice bo Generali od KD Group prevzel tudi družbo KD Skladi, ki upravlja 34 investicijskih skladov v Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedoniji, med njimi tudi prvi slovenski vzajemni sklad KD Galileo. V upravljanju imajo 531 milijonov evrov sredstev in s tem zasedajo 20-odstotni tržni delež na slovenskem trgu.

"Ta prevzem nam ponuja številne nove poslovne priložnosti, med drugim tudi doseg do večje baze potencialnih strank," je ob sklenitvi posla povedala Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali.

Foto: Generali Četrt milijona evrov visoka kupnina za skupino, vodilno na italijanskem trgu in tretjo največjo v Avstriji, ne bi smelo predstavljati večjih težav. V letu 2017 je ustvarila rekordnih 2,1 milijarde evrov čistega dobička, konec lanskega leta pa je imela na računu skoraj sedem milijard evrov.

Generali se širi tudi na Poljskem, kjer se je dogovoril za nakup življenjske zavarovalnice Concordia.

Predsednik uprave Generalija Philippe Donnet je sicer pred dnevi napovedal širitev te zavarovalniške skupine tudi na druge celine, predvsem v Azijo in Latinsko Ameriko. "Rast bo pretežno organska, toda če se bodo pojavile priložnosti za prevzem, s katerimi bomo lahko pospešili rast, jih bomo zagotovo skrbno preučili," je napovedal Donnet.

Pred mesecem dni je sicer Generali prodal svojo zavarovalnico v Belgiji finančni družbi Adhora za 540 milijonov evrov.

Združena Adriatic Slovenica in Generali bosta prehitela Zavarovalnico Sava (prej Zavarovalnica Maribor in Tilia) in se zavihtela na drugo mesto. Obvladovala bi več kot 18 odstotkov celotnega slovenskega trga.

Generali v Sloveniji že posluje. Njegova zavarovalnica, ki se osredotoča na avtomobilska zavarovanja, je med večjimi na našem trgu, vendar obvladuje razmeroma skromnih manj kot pet odstotkov trga.

Po podatkih Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) sta Adriatic Slovenica in Generali med največjimi igralci na slovenskem trgu:

- premoženjska zavarovanja:

AS - 14,3% in 3. mesto, Generali 6,8-odstotni tržni delež in 4. mesto.

- zdravstvena zavarovanja:

AS - 19,7% in 2. mesto, Generali 1,1-odstotni tržni delež in 7. mesto.

- življenjska zavarovanja:

AS - 12,3% in 4. mesto, Generali 5,5-odstotni tržni delež in 6. mesto.