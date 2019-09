Napad na savdsko rafinerijo bo vplival tudi na Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi napada na rafinerijo savdskega energetskega velikana Aramco so cene nafte danes poskočile za deset odstotkov. Nadaljnje gibanje cen bo odvisno od tega, kako hitro bo Savdska Arabija nadoknadila izpad proizvodnje. V primeru daljše motnje bodo višje tudi cene pogonskih goriv in kurilnega olja pri nas.

Zaradi sobotnih napadov z brezpilotnimi letali na največjo rafinerijo na svetu Abkaik in drugo največje nahajališče nafte Kurais v Savdski Arabiji se je proizvodnja zmanjšala za 5,7 milijona sodov nafte na dan.

Čeprav gre za izpad "le" okoli petih odstotkov dnevnih svetovnih zalog nafte, ima dogodek kljub prisotnim rezervam in prostim proizvodnim zmogljivostim določen kratkoročni vpliv na ceno. Grega Kurent iz družbe NLB Skladi pojasnjuje, da je potrebnih nekaj dni ali celo tednov, da nafta iz rezerv doseže trg oziroma da naftna podjetja aktivirajo proste proizvodne zmogljivosti.

"Določen vpliv na ceno nafte ima tudi višja percepcija tveganja, da bi se ob negotovih razmerah na Srednjem vzhodu zgodila eskalacija vojnih napetosti. Vse to se pozna v današnjem porastu cene za okoli 10 odstotkov," pravi Kurent.

Pri črpanju bi lahko pomagale preostale članice kartela

"Kakšna bo cena pogonskih goriv in kurilnega olja v prihodnje v Sloveniji bo potrebno počakati na bolj sveže informacije o tem, kako dolgo bo proizvodnja in dobava nafte v Savdski Arabiji motena," pravi Grega Kurent iz družbe NLB Skladi. Foto: Osebni arhiv Nadaljuje, da bo pri oblikovanju cene v prihodnjih dneh veliko odvisno od tega, kako hitro bo Savdski Arabiji in drugim državam uspelo nadomestiti proizvodnjo. Po zadnjih informacijah naj bi Savdski Arabiji uspelo še danes obnoviti del izpada.

Zaradi dogovora o zmanjšanju črpanja pa imajo proste zmogljivosti tudi nekatere članice in nečlanice Opeca, ki skladno z dogovorom že vse od leta 2017 črpajo manj nafte od svojih zmogljivosti.

Da so del svojih naftnih rezerv pripravljene sprostiti tudi ZDA in s tem stabilizirati cene, je že včeraj napovedal predsednik Donald Trump.

Velikega srednjeročnega vpliva verjetno ne bo

Se pa po Kuraltovih navedbah trg prilagodi novim razmeram. "Srednjeročno gledano ima petodstoten izpad dnevne proizvodnje na trg zelo omejen vpliv. Prav tako povpraševanje po nafti v zadnjih letih zaradi ohlajanja gospodarstva raste počasneje, medtem ko svetovna proizvodnja, predvsem na račun ZDA, raste hitreje. Ključno je, kaj bo z rastjo porabe nafte v Indiji in na Kitajskem, ki skupaj prispevata polovico rasti povpraševanja po nafti in spadata med pomembnejši partnerici Savdske Arabije pri uvozu nafte," opozarja Kurent.

Napad bo imel večji vpliv na severnomorsko nafto

Sobotni napad ima po njegovih besedah večji vpliv na severnomorsko nafto brent. Večina neameriških proizvajalcev namreč svoje prodajne cene oblikuje na podlagi te nafte, medtem ko ameriški proizvajalci trgujejo z zahodnoteksaško nafto WTI. Na zadnjo ima omenjeni dogodek malenkost manjši vpliv, saj ZDA z lastno proizvodnjo pokrijejo skoraj vse lastne potrebe, na voljo pa imajo tudi 645 milijonov 159-litrskih sodov nafte v rezervah. Zato je tudi danes cena nafte brent poskočila malenkost bolj kot zahodnoteksaška WTI.

Pogonska goriva in kurilno olje dražja

Upravitelj premoženja pri NLB Skladih napoveduje, da bo rast cen na borzah vplivala tudi na cene pogonskih goriv in kurilnega olja, saj se cene oblikujejo na podlagi cene rafiniranega naftnega derivata. Tako bodo rafinerije višjo ceno surove nafte delno prenesle tudi na kupce.

"Za to, kakšna bo cena pogonskih goriv in kurilnega olja v prihodnje, pa bo treba počakati na bolj sveže informacije o tem, kako dolgo bosta proizvodnja in dobava nafte moteni. Je pa kljub današnji rasti cene surove nafte ta še vedno okoli 10 odstotkov pod letošnjim vrhom iz prve polovice leta oziroma 20 odstotkov nižja od konca leta 2018," še sklene Kuralt.