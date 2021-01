Najbogatejši Zemljan izkazal podporo bitcoinu

Oglasno sporočilo

Neomejeno tiskanje denarja in izgon iz zvezne države sta med številnimi razlogi, ki so najbogatejšega Zemljana prisilili k razmisleku o prihodnosti finančnega sistema.

Vse skupaj se je začelo s sporočilom Elona Muska na Twitterju pred dobrim mesecem dni, ko je v svojih sporočilih prvič omenil bitcoin. Na njegovo sporočilo se je odzval nihče drug kot Michael Saylor.(1)

Interakcija med Muskom in Saylorjem (2)

Svetovna mogotca sta kmalu za tem svoje pogovore nadaljevala za zaprtimi vrati in kljub vprašanjem novinarjev Michael Saylor z njimi ni želel deliti podrobnosti pogovorov.

Vse do afere Gamestop, v kateri so upravljavski skladi izgubili na milijarde ameriških dolarjev in s tem prek "zvez" malim vlagateljem na nekaterih platformah povsem onemogočili trgovanje z nekaterimi delnicami.

Ker je bil pred leti tudi Musk tarča upravljavskih elit, ki so množično stavile na propad njegovih podjetij, je tudi sam začel dvomiti o dolgoročnosti in pravičnosti trenutnega finančnega sistema. Svoje dvome o ameriškem dolarju je izrazil v enem izmed sporočil.

Z drugimi besedami: dolar sam skrbi za znižanje lastne vrednosti. To sporočilo je Musk objavil le dan za tem, ko je predsednik FED objavil novico, da ne nameravajo dvigniti obrestnih mer in v obtok poslati še dodatne količine denarja.

Kar pomeni, da bodo prihranki ljudi v prihodnosti še hitreje izgubljali vrednost

Najboljša zaščita pred množičnim povečevanjem obtoka denarja v sistemu so bili skozi zgodovino tako imenovani hranilci vrednosti.

Najbolj znani hranilec vrednosti je zlato, ki je v preteklosti pridobilo ogromno vrednosti v obdobju gospodarskih kriz in/ali ob povečanju denarja v obtoku.

Internet in digitalizacija pa sta poskrbela, da prvo mesto med hranilci vrednosti z veliko hitrostjo prevzema bitcoin.

Verjetno se zdaj sprašujete, kakšne sploh so prednosti bitcoina pred drugimi oblikami finančnih instrumentov.

Zato smo za vas pripravili podrobno razpredelnico prednosti in slabosti vseh oblik denarja.

Ena izmed oseb, ki so že spoznale velik potencial bitcoina, je Elon Musk, lastnik podjetij Tesla in SpaceX. Svojo podporo je izkazal kar na družbenem omrežju Twitter, kjer je v opis preprosto zapisal samo "#BITCOIN".

Kmalu za tem je dodal še sporočilo: "Sprememba je bila neizbežna." (3) Vrednost bitcoina je samo nekaj ur po tem sporočilu poskočila za več kot 17 odstotkov.

Elon Musk je prvi izmed mogotcev, ki so se resno zavzeli za bitcoin.

Vendar še zdaleč ni edini. Podjetje Grayscale, največji upravljavec kriptovalut v ZDA, ki kotira na ameriški borzi, je objavilo podatke, da je bilo v zadnjem četrtletju več kot 93 odstotkov vplačil v kriptosklade izvedenih med institucionalnimi vlagatelji.

Zdaj vemo, da za hitro rastjo bitcoina v preteklih mesecih stoji denar profesionalnih vlagateljev (v primerjavi z bikovskim trendom v letu 2017, za katerim so stali majhni vlagatelji).

Medtem največji dogodek za profesionalne vlagatelje šele prihaja. Microstrategy pripravlja spletni dogodek "Bitcoin za institucije", na katerem bodo predstavili potencial in prednosti bitcoina in kriptovalut.

Gre za največji dogodek te vrste in če se bo le majhen delež udeleženih ustanov odločil podobno kot Elon, se lahko vrednost kriptotrga podvoji ali celo potroji v zelo kratkem času.

Ob prihodu institucij pa niti največji upravitelj premoženja na svetu BlackRock capital (ki ima v upravljanju skorajda devet bilijonov USD) ne sedi križem rok. Pred nekaj tedni je pri ameriški agenciji za vrednostne papirje oddal zahtevo za odprtje vsaj dveh kriptoskladov. Kar pomeni, da bodo delež sredstev v upravljanju izpostavili na kriptotrg.

To so le nekateri izmed številnih znakov, da lahko kriptotrg v letu 2021 podre vse rekorde in celo prekosi rast iz leta 2017.

(1) Michael Saylor je generalni direktor podjetja Microstrategy, ki je vse premoženje podjetja svojega podjetja pretopil v bitcoin (naložba, vredna več kot 1,2 milijarde USD).

(2) Saylor: Če želiš svojim delničarjem narediti uslugo, vredno vsaj 100 milijard USD, pretvori bilanco stanja svojih podjetij v bitcoin. Preostala podjetja na seznamu S & P 500 bodo sledila tvoji pobudi in sčasoma bo ta odločitev vredna več kot en trilijon USD.

Musk: So tako velike transakcije sploh mogoče?

(3) https://twitter.com/elonmusk/status/1355068728128516101?s=20

