Naj želja in načrtov ne zaustavi pomanjkanje denarja

Oglasno sporočilo

Čas, ko Slovenija podobno kot vse druge evropske države spet začasno zapira javno življenje, velja izkoristiti za opravila, s katerimi ste morda do zdaj odlašali. Poleg tega je zelo verjetno, da boste v času, ki ga boste preživeli pretežno doma, ugotovili, kaj vse je treba popraviti, urediti, dokupiti v stanovanju ali okolici hiše. Izkoristite omejitve in ukrepe sebi v prid ter uresničite svoje želje in načrte.

Prav mogoče je, da boste za zahtevnejša ali obsežnejša opravila, na primer zamenjavo kuhinje, obnovo kopalnice, nakup novega pohištva, beljenje prostorov itd., potrebovali dodatna finančna sredstva. V tem primeru vam lahko na pomoč priskoči ugoden potrošniški kredit. Ta vam lahko pomaga tudi pri kritju nepričakovanih izdatkov, popravilu ali zamenjavi avtomobila, novi jesensko-zimski garderobi, nakupu novega računalnika za lažje delo in pouk od doma ali pri kritju nadstandardnih zdravstvenih storitev.

Ugoden potrošniški kredit – za vse

V SKB banki so poskrbeli za prav posebno akcijsko obrestno mero , ki naredi potrošniški kredit nadvse dostopen. Dobra novica: ta velja za stranke vseh bank, in to kar do konca leta. Stranke SKB banke lahko ugoden potrošniški kredit naročijo kar prek svoje spletne ali mobilne banke, preostali pa obiščejo najbližjo poslovalnico. Ker v SKB banki zagotavljajo varno poslovanje tudi ob osebnih obiskih v poslovalnici, se je na sestanek treba predhodno naročiti s klicem na 01 471 55 55. Odobritev kredita je preprosto in hitro urejena, lahko tudi že v eni uri, če so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev. Ker v SKB banki pri izračunu kreditne sposobnosti in višine kredita upoštevajo večino prilivov na osebni račun (poleg plače in pokojnine tudi druge prilive, kot so povračila za prevoz, malica, regres, božičnica itd.), kredit odobrijo kar osmim izmed desetih ljudi.

Še ugodnejša obrestna mera

Potrošniški kredit do sedem let lahko dobite brez zavarovanja kredita. Če pa se odločite ob najemu kredita skleniti še dodatno zavarovanje, ne glede na to, ali gre za življenjsko, nezgodno, avtomobilsko, turistično zavarovanje ali zavarovanje za brezposelnost, pa se akcijska obrestna mera dodatno zniža, največ za 0,30 odstotne točke. Vsako sklenjeno zavarovanje namreč prinese 0,10 odstotne točke nižjo obrestno mero. Sklenitev zavarovanja seveda ni pogoj za odobritev akcijskega potrošniškega kredita.

Bliskovit kredit za stranke SKB banke

Stranke SKB banke so deležne še dodatnih ugodnosti in predvsem hitrosti, saj jim banka kredit lahko odobri tudi brez potrdil delodajalca. Vlogo za odobritev potrošniškega kredita lahko preprosto oddate v spletni banki SKB NET ali mobilni banki MOJ@SKB, ob izpolnjevanju vseh pogojev za odobritev pa je "kljukica" narejena v eni uri.

Informacije na dlani, oprostite, na spletu

Koliko kredita vam lahko banka odobri, lahko najhitreje preverite z izračunom svoje kreditne sposobnosti . V kalkulator vnesite svoje povprečne mesečne prilive in število otrok, že naslednji klik pa vam bo postregel z rezultatom, kakšen je najvišji skupni mesečni znesek kredita, ki ga lahko dobite.

Za kar najhitrejše informacije o višini kredita, obrestni meri in ročnosti predlagamo obisk spletnega izračuna , kjer lahko preverite, kako ugodni in dosegljivi so novi potrošniški krediti.

Če vam informativni izračun, ki je, mimogrede, res preprost, vzame preveč časa, naj vam povemo le to, da pet tisočakov kredita lahko dobite že za mesečni obrok v višini vsega 70,20 evra . Dostopno? Dostopno.

Se je finančna slika popravila? Izberite predčasno odplačilo. Nekateri ljudje ne marajo občutka dolga. Če se je vaša finančna slika popravila, se lahko kadarkoli odločite za predčasno delno ali celotno poplačilo kredita. Strošek takega poplačila določa Zakon o potrošniških kreditih, pri čemer je poplačilo kredita s spremenljivo obrestno mero brezplačno, brezplačna pa so tudi vsa poplačila v enem letu do 10.000 evrov pri kreditih s fiksno obrestno mero. Če želite odplačati le del kredita, se lahko odločate med krajšim preostankom odplačilne dobe ali nižjo anuiteto.

Oglasno sporočilo je pripravila SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana.