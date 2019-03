Naj vas kredit ne (za)duši – je čas za optimizacijo?

Oglasno sporočilo

Slabe navade Slovencev ob zadolževanju s krediti, med katere spada predvsem hitro in brezglavo zadolževanje, se umirjajo. Kako tudi ne, saj banke kreditno že obremenjenim posameznikom in gospodinjstvom le redkeje odobrijo dodatna (večja) posojila. A tudi »slab« kredit se da popraviti. To pa je smiselno storiti čim prej.

Ljudje zaradi različnih razlogov zaidemo v začasne finančne težave – v kolikor trenutno slabšo finančno sliko bremeni še kredit, je ključno, da ukrepamo hitro. Eden izmed zelo priporočljivih in učinkovitih ukrepov za reševanje težav z odplačevanjem kredita je t. i. refinanciranje kredita. To lahko podaljša dobo odplačevanja in na ta način zmanjša mesečno obveznost. Z novim kreditom se lahko poplača tudi več obstoječih kreditov in na ta način se namesto dveh, treh anuitet odplačuje le ena. Pri refinanciranju kreditov pa je potrebno poudariti, da se lahko s stanovanjskim kreditom poplačujejo le stanovanjski, pri novem gotovinskem pa vsi krediti (stanovanjski, gotovinski, avtomobilski). Seveda lahko na ta način optimizirate tudi kredite najete pri drugih bankah.

O optimizaciji kredita velja razmisliti vedno, ko se znatno spremeni finančna slika posameznika ali gospodinjstva – npr. večji izpad dohodka ali obratno – dodatni prihodki, s katerimi lahko predčasno poplačate kredit.

Kreditojemalci pogosto kar pozabijo na kredit, ki ga odplačujejo že leta, saj jim meseči odtegljaj postane samoumeven. Trenutno so obrestne mere za stanovanjske in gotovinske kredite rekordno nizke, zato velja resno razmisliti o optimizaciji kredita, saj lahko na ta način precej prihranite. Ravno zdaj je pravi trenutek, da tvegani kredit s spremenljivo obrestno mero nadomestite s takšnim, ki ima fiksno in vam bistveno zmanjša tveganje in s tem zagotovi miren spanec v naslednjih letih. Popolnoma nič vas ne stane, če z informativnim izračunom preverite, koliko bi mesečno plačevali za nov obrok kredita, s katerim bi poplačali star kredit. Še najlažje pa bo, če se kar dogovorite za sestanek z bančnim svetovalcem, ki vam bo pomagal poiskati najugodnejšo rešitev za vas.

S kreditom niste poročeni

Pogoji na finančnih trgih se stalno spreminjajo – zelo verjetno je, da so danes boljši kot v času, ko ste vi vzeli kredit. Samo za primer – povprečna fiksna obrestna mera pri dolgoročnih stanovanjskih kreditih je leta 2014 znašala 6,1 odstotka, lansko leto pa le še 3,34 odstotka (vir: ZPS). Z refinanciranjem kredita bi tako lahko skoraj prepolovili preostale obveznosti iz naslova obresti.

Morda ste nepremičninski kredit najeli skupaj s partnerjem, toda kljub temu velja trditev iz naslova. Ne glede na to, ali ste kredit najeli pred petimi ali desetimi leti in vam ostaja za poplačilo obveznosti še desetletje ali celo več, se velja zavedati, da s kreditom niste poročeni. Preverite nove možnosti in alternative – predvsem možnosti, kako stari kredit predčasno poplačati in najeti novega, ugodnejšega.

Izkoristite ugodne obrestne mere in preverite možnosti refinanciranja svojega obstoječega kredita.

