Nadzorniki SDH letos pričakujejo pomembno nižjo donosnost portfelja

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) se je na današnji redni seji seznanil z informacijo o poslovanju največjih 20 družb upravljavskega portfelja holdinga v prvi polovici leta. "Zaradi vpliva epidemije koronavirusa na gospodarstvo so se rezultati družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije in SDH v drugem četrtletju glede na prvo četrtletje poslabšali," so zapisali v sporočilu za javnost, piše STA.

Najbolj prizadete so bile družbe v panogah prometa in turizma

Najbolj prizadete so bile po navedbah SDH družbe v panogah prometa in turizma, negativni učinki pa so se odrazili tudi v rezultatih poslovanja bank. Kot so zapisali v SDH, so zaradi negotovih gospodarskih razmer in priporočil oziroma omejitev izplačil dividend, ki so jih izrekli regulatorji, letos nižja tudi dividendna izplačila za lansko poslovno leto. Holding bo podrobnejše rezultate lanskega upravljanja kapitalskih naložb predstavil v letnem poročilu državnemu zboru.

Nadzorniki so se lotili tudi kadrovskih vprašanj, potem ko sta se julija nadzornikom po imenovanju v DZ pridružila nova člana Ivan Simič in Božo Emeršič. Glede na spremenjeno članstvo zaradi potekov mandatov Duška Kosa in Damjana Beliča ter zamrznitve funkcije Igorja Kržana, ki po odhodu Gabrijela Škofa začasno vodi SDH, je nadzorni svet za namestnika predsednice Karmen Dietner imenoval Simiča, so zapisali v sporočilu. Na seji so popolnili tudi vse komisije nadzornega sveta. Kot še izhaja iz sporočila za javnost, je nadzorni svet SDH podal tudi soglasje k dodatku k pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, še navaja STA.