Načrtujete počitnice v tujini? Preverite, kakšni so plačilni trendi!

Nameravate hladnejše in deževne mesece preživeti na lepšem? Niste edini! Želja po raziskovanju sveta je vse večja – tudi med Slovenci in Slovenkami. V zadnjem letu se je krepko povečalo število tistih, ki namesto priljubljene Hrvaške obiskujejo druge sredozemske države, prav tako je po epidemiji covid ponovno sproščeno raziskovanje bolj eksotičnih počitniških destinacij. In plačilne navade? Čeprav večina turistov na potovanjih še vedno plačuje z gotovino, se hitro povečuje delež plačevanja s plačilno kartico.

Foto: Shutterstock

Pristaši gotovine postopoma prehajajo na plačevanje s karticami

Ko gre za plačevanje na potovanjih, po podatkih raziskave Masterindex med Slovenci še vedno prevladuje gotovina. Gotovinskemu plačevanju tesno sledijo plačila z debetno kartico, nezanemarljiv je delež plačil s kreditno kartico. Kartična plačila v splošnem kažejo velik trend rasti, saj so vse bolj široko sprejeta, priročna, enostavna in varna. Na potovanju nas namreč razbremenijo stresnega prenašanja večjih količin gotovine, pogostih dvigov na bankomatih, prav tako nam ni treba izgubljati časa z iskanjem menjalnic.

Foto: Shutterstock

Kreditna kartica: pogosto nujni pogoj in "varnostna blazina"

Za rezervacijo hotelskih sob, izletov, nakup letalskih vozovnic ali izposojo avta je v večini primerov kreditna kartica edina mogoča rešitev. Pomaga pa tudi, ko stvari ne gredo po načrtih. Izguba prtljage, odpoved poleta, nezgoda ali bolezen … vsa ta tveganja nas lahko močno udarijo po žepu. In tudi če jih vključuje zavarovanje tujini v sklopu paketov kreditnih kartic, moramo stroške poravnati takoj, ko se zgodijo. Odloženi zamik plačila je odlična rešitev, ko nepredvideni izdatki presegajo denarna sredstva, ki jih imamo na voljo v gotovini ali na tekočem računu. Stroške namreč poravnamo takoj, za poplačilo pa poskrbimo kasneje.

Gotovina ali kartica? Oboje, a v smiselnem razmerju!

Na potovanju najmanj tvegamo, če razpolagamo z več različnimi plačanimi sredstvi. Izkušnje popotnikov pritrjujejo, da je s sabo pametno imeti vsaj eno kreditno kartico z odloženim plačilom, predplačniško kartico in nekaj gotovine – ne glede na to, ali ste bolj all-inclusive ali raziskovalni tip turista. A kakšne kartice izbrati in koliko gotovine vzeti s seboj? To je odvisno od vaših potovalnih navad in izbrane destinacije.

Turistični aranžmaji: Ko gre za vnaprej plačane potovalne pakete, s sabo potrebujemo malo gotovine – predvsem za nakup spominkov, razvajanje z ulično hrano, odvisno od programa pa tudi za prehrano in dodatne aktivnosti po lastni izbiri.

Ko gre za vnaprej plačane potovalne pakete, s sabo potrebujemo malo gotovine – predvsem za nakup spominkov, razvajanje z ulično hrano, odvisno od programa pa tudi za prehrano in dodatne aktivnosti po lastni izbiri. Evropska unija in naprednejše države: V večini teh držav so kartična plačila široko sprejeta, zato večje količine gotovine niso potrebne. Na voljo je razvejana mrež bankomatov, a se velja pred vsakim dvigom dobro pozanimati, kakšna je provizija dviga. Za ugodnejše dvige v lokalni valuti svetujemo izbiro dviga brez konverzije, enako kot za plačila.

V večini teh držav so kartična plačila široko sprejeta, zato večje količine gotovine niso potrebne. Na voljo je razvejana mrež bankomatov, a se velja pred vsakim dvigom dobro pozanimati, kakšna je provizija dviga. Za ugodnejše dvige v lokalni valuti svetujemo izbiro dviga brez konverzije, enako kot za plačila. Eksotične in manj razvite države: V krajih, kjer je kartični plačilni promet še v povojih, so priporočljive večje količine gotovine v lokalni valuti. Tudi države, ki se ponašajo z izjemno razvitimi (turističnimi) središči, niso izjema, saj nas zunaj večjih mest lahko pričaka pravi kulturni šok. Pred odhodom se dobro pozanimajmo o priporočenem načinu plačevanja, o menjalnih tečajih ter nadomestilih za dvige lokalne valute. Gotovino, ki jo nosimo s seboj, vedno razdelimo in razporedimo na varnejša mesta po prtljagi, saj se sicer lahko zgodi, da po spletu naključij ostanemo brez vsega.

Previdnost je mati modrosti

Ne glede na to, kam se odpravljate, pred odhodom preverite veljavnost vaših kartic. Pozanimajte se o razpoložljivih limitih, za dodatno varnost pa svetujemo še naročilo varnostnih SMS-sporočil. Če kartico kljub previdnosti izgubite, vam jo ukradejo ali zlorabijo, nemudoma kontaktirajte svojo banko ali predstavništvo izdajatelja kartice, kjer vam bodo pomagali urediti vse potrebno.