Načrtovanje poti bo od zdaj še veliko lažje

Na trgu obstaja vrsta različnih orodij za obvladovanje distribucije. Načrtovanje distribucije vodi do prihrankov časa, razdalje oziroma goriva, opreme, delovne sile, minimalnega števila napak pri razporejanju prevozov. Pomembna prednost je tudi to, da so stranke veliko bolj zadovoljne.

Hiter tempo dela lahko povzroči veliko zapletov

Tempo dela je za tipično trgovsko-distribucijsko podjetje s približno 30 vozili v zadnjih letih postal tako agresiven, da so podjetja v pomoč pri načrtovanju izkoriščala vse mogoče metode. Na žalost je v takih primerih prišlo do precenjenih nakupov rešitev, ki jih ponavadi sestavi več ponudnikov.

Komunikacija med njimi je bila zahtevna in je nemalokrat pripeljala do še večjega kaosa med prejetimi naročili, načrtom in izvedbo, uporaba pa je v praksi hitro zamrla zaradi neprilagojenosti našim standardom in navadam. Dokaz za to je podatek, da je bilo v zadnjih petnajstih letih v Sloveniji prodanih le nekaj licenc svetovno znanih ponudnikov.

Slovenska rešitev za slovenske voznike

Logična poteza podjetja, ki obvladuje prostorske podatke z lastnimi strokovnjaki in hkrati ponuja telematične rešitve, je bila v izziv podjetju Sledenje, d. o. o.

Svoj razvojni potencial so skupaj z matičnim podjetjem Monolit, d. o. o., v preteklem letu usmerili v iskanje lastne rešitve, ki zadovoljuje večino povpraševanj slovenskega trga.

Učinkovita distribucija z orodjem fleetOpti

Rezultat razvoja je programsko orodje fleetOpti, ki omogoča lažjo in hitrejšo izvedbo načrta distribucije. Z uporabo orodja pridobimo optimalno in praktično rešitev izvedbe transporta. Najpomembnejši bonus celotne rešitve je prihranek podjetja in kot posledica tega povečanje produktivnosti.

Programsko orodje fleetOpti omogoča optimizacijo transportnih procesov v podjetjih, kjer se dnevno izvaja načrtovanje distribucijskih poti z veliko frekvenco naročil.

Preprosta uporaba orodja fleetOpti

V osnovi je uporabniško orodje razdeljeno na tri osnovne segmente: stranke, vozni park in vozne plane.

Prva različica programskega orodja že omogoča ročno manipulacijo naročil z napredno funkcijo geokodiranja (sistem za določitev prostorskih koordinat).

Uporabnik ima v orodju na voljo parameter za definiranje voznega parka, prek katerega določi tip vozila (osebno, tovorno vozila ali kombi …) in njegovo kapaciteto oziroma koristno nosilnost z več merskimi enotami: kilogram, kubični metri ali paleta, voziček, paket.

Z orodjem je mogoče kreirati posamezne vozne plane ali simulirati različne situacije in kombinacije odvoza, plan izvoziti v uporabniški program za spremljanje vozil ali poslati vozniku direktno v vozilo na terenu.

Prva testiranja so opravljena, rezultati so odlični. Največji prihranek se je pokazal v hitrem in natančnem razporejanju naročil (razporedi niso več odvisni od enega samega človeka v podjetju, vstopnih napak je manj itd.).

Napredna različica orodja bo omogočala:

uvoz strank z enim klikom na podlagi standardizirane datoteke v trenutno najbolj široko uporabljenem izmenjevalnem formatu zapisa (csv),

integracijo s sistemom za spremljanje vozil GpsWin,

primerjavo načrtovanega transporta z realiziranim,

analiziranje voženj, stroškovno primerjavo med ročno izvedbo in programsko optimizacijo s fleetOpti.