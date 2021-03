Na voljo zadnji apartmaji v mestu zabave in morskih užitkov

Vse bliže je čas prvomajskih in poletnih počitnic. Zagotovo je vsak izmed nas že razmišljal, kje bo letos preživel dopust. Vsekakor bodo letošnje počitnice drugačne od tistih, ki smo jih vajeni. Bodo kljub vsemu lahko brezskrbne?

Luksuzni apartmaji Residence se nahajajo tik ob Marini Portorož.

Vsa leta doslej smo nekateri dopust načrtovali že mesece prej. Nihče ni razmišljal o tem, da v rezerviranem terminu ne bo mogoče iti na dopust zaradi "višje sile". Letos pa se mnogi sprašujemo, ali bi odpotovali čez mejo in pred odhodom uredili vso na novo potrebno birokracijo ali pa bi počitnice raje preživeli v enem izmed slovenskih biserov in se tako izognili tem nevšečnostim.

Imeti lastno oazo na Slovenski obali je neprecenljivo

Ste od nekdaj sanjali o svoji počitniški nepremičnini, kjer boste dopustovali ali hodili neobremenjeno na vikend oddihe? Ugotavljate, kako neprecenljivo je to v časih, ko nam aktualna situacija z omejitvami otežuje dostop čez mejo?

Le tu in tam si na slovenski obali lahko še najdete kotiček za svojo počitniško oazo. Sedaj je pravi čas za nakup apartmaja, v katerem se boste lahko sproščali in razvajali skozi vse leto. Na začetku Portoroža se v bohotni družbi jaht in čolnov v mirnem zavetju razprostira Residence Portorož, manjše naselje s sedmimi stolpiči apartmajev, ki vas bo prevzelo s prav posebnim čarobnim razpoloženjem.

Residence Portorož se nahaja na prvovrstni lokaciji, ki je neposredno vpeta v dogajanje, a hkrati dovolj odmaknjena od vrveža, da si boste lahko ob prijetnem primorskem vetriču odpočili na lastni terasi. S centrom Portoroža je naselje povezano z obmorsko sprehajalno potjo.

Pandemija je v naše načrte prinesla veliko negotovosti in nas spodbuja k premišljenim investicijam.

Portorož – mesto zabave in morskih užitkov

Portorož je zagotovo eno izmed bolj priljubljenih slovenskih obmorskih mest. S svojim mediteranskim pridihom je prijeten kraj za oddih in sprostitev. Ponuja vrsto športno-rekreativnih dejavnosti, nočnega življenja, zabav v igralnicah, sprostitvenih in lepotnih tretmajev ter gastronomskih užitkov.

Residence Portorož je nedaleč stran od kulturnih in naravnih biserov, vrednih doživetja, in je idelano izhodišče za izlete, kot je denimo obisk Sečoveljskih solin, ki z bogato zgodovino nudijo vpogled v ohranjanje tradicionalnega ročnega pobiranja soli na solnih parcelah. Na ogled je na voljo najprivlačnejši del solin z edinstvenimi prizori: veliko ptic, travniki slanuš, ki se ob kuncu poletja odenejo v rdeče-vijolično barvo, in opuščene solinarske hiše.

Portoroška plaža je idilična kulisa za vsa vaša doživetja ne glede na letni čas. Za tiste, ki pa poležavanja pod senčnikom ne marate, so na voljo igrišča za odbojko na mivki, otroška igrala, vodni športi, številni lokali in slaščičarne. Poskrbljeno je za šport, zabavo in sprostitev.

Željni aktivnih počitnic se podajte s kolesom po Paranzani od Trsta do Poreča po poti bivše železnice. Na poti boste doživeli utrip mest ter se sproščali ob neokrnjeni naravi. Ali pa se sprehodite do Forma Vive, ki nudi prelep ragled na Portoroški zaliv in okolico. V več kot 50 letih je tukaj nastala lepa zbirka kamnitih skulptur, obdana z nasadom avtohtonih sort oljk.

Ko bodo razmere spet dopuščale, pa ne bo majnkalo zabavnih in kulturnih prireditev, ki jih lahko doživite v Avditoriju Portorož. In še bi lahko naštevali. Za vsakega se najde doživetje, ki mu je pisano na kožo.

V Residence Portorož boste našli apartma za vsak okus:



Odprodaja zadnjih apartmajev poteka brez dražbe in čakalne vrste ter brez rezervacij – prvemu kupcu bo omogočen takojšen nakup in podpis pogodbe ter posest izbranega apartmaja. Dvosobni apartmaji Classic se razprostirajo na 65,5 m 2 in navdušujejo z elegantno preprostostjo.

se razprostirajo na 65,5 m in navdušujejo z elegantno preprostostjo. Trisobni apartmaji Superior z dvema kopalnicama nudijo na 70 m 2 dovolj prostora za večjo družino ali izbrano družbo. Pritlični atrijski apartamaji nudijo tudi dve notranji parkirni mesti.

z dvema kopalnicama nudijo na 70 m dovolj prostora za večjo družino ali izbrano družbo. Pritlični atrijski apartamaji nudijo tudi dve notranji parkirni mesti. Najbolj prestižni so Royal apartmaji v zgornjih nadstropjih. Na 75 m2 nudijo tri sobe in dve kopalnici ter so v celoti opremljeni. Ponašajo se s teraso s čudovitim razgledom na portoroško marino in okoliško mediteransko pokrajino. Ker so na voljo zadnji apartmaji, ne odlašajte ter rezervirajte svoj termin za ogled, da bo odločitev lažja!

Uživajte na morju kadarkoli

Najbolj varno preživljanje dopusta z morskim pridihom ponuja v tem trenutku prav gotovo slovenska obala. Brez birokracije, zdravniških potrdil in tveganih rezervacij. Do svojega počitniškega kotička se lahko zapeljete praktično kadarkoli, ko potrebujete pobeg od vsakodnevnih obremenitev ali si le zaželite pogleda na morje. S svojim apartmajem na obali ne boste več v skrbeh, kaj bo s počitnicami, ampak boste lahko varno uživali na počitnicah na svojem. Apartmaji Residence Portorož so opremljeni z vso potrebno dokumentacijo za turistično oddajanje prek Airbnb ali Bookinga, tako da se vam investicija tudi dolgoročno izplača.