Na seznamu presežnih delavcev v Hisense Gorenje Europe 46 zaposlenih

Na seznamu presežnih delavcev v družbi Hisense Gorenje Europe je 46 zaposlenih, ki bodo v prihodnjih dneh dobili odpovedi pogodb iz poslovnega razloga. V družbi so sicer predvideli, da bodo število zaposlenih zmanjšali za 155, in tej številki se bodo skušali približati s t. i. mehkimi metodami, so za STA pojasnili v Hisense Gorenju.

Po aprila letos napovedanem odpuščanju v Hisense Gorenju je program presežnih delavcev za Hisense Gorenje Europe prvi sprejeti program. Predvidoma konec junija bo še za družbo Gorenje, za invalidsko podjetje IPC programa ne bo, ker bo število odpovedi iz poslovnih razlogov manjše od 29. Za družbo Gorenje Gostinstvo pa za zdaj tudi še ni znano, ali bo potrebno pripraviti program presežnih delavcev ali ne, so navedli v Gorenju.

S postopkom razreševanja presežnih delavcev v štirih družbah v Sloveniji je skupina Hisense Europe začela konec aprila. Takrat so napovedali, da naj bi od 5580 zaposlenih bilo presežnih 828 delavcev, in sicer v proizvodnem podjetju Gorenje 544, v podjetju Hisense Gorenje Europe 155, v invalidskem podjetju IPC 84 in v podjetju Gorenje Gostinstvo 45, piše STA.

Kasneje so se nekatere številke spremenile, tako da naj bi po zadnjih podatkih v proizvodnem podjetju Gorenje namesto prvotno predvidenih 544 delo izgubilo 327 delavcev, v invalidskem podjetju IPC pa bo število odpovedi namesto prvotno predvidenih 84 manjše od 29.

"Gre za igro številk. Nekaj ljudi je na seznamu presežnih delavcev, nekaj jih bodo odpustili z mehkimi metodami, nekaj jih je samih odšlo, a na koncu je bistveno, da mi izgubljamo delovna mesta," je za STA danes dejal predsednik podjetniškega sindikata Žan Zeba. Povedal je, da je na seznamu presežnih delavcev za družbo Hisense Gorenje Europe, ki ga je sindikat prejel v ponedeljek, veliko delavcev, ki bodo težko dobili drugo zaposlitev, piše STA.

Spomnil je še, da je vodstvo podjetja nekatera pričakovanja sindikata upoštevalo, žal pa mu je, da se niso uspeli dogovoriti za višje odpravnine in za prednostno pravico odpuščenih delavcev pri ponovnem zaposlovanju.

"Kot zdaj vidimo, to ne drži"

Zeba je ob tem še dejal, da je Hisense ob prevzemu Gorenja v prevzemnem prospektu med drugim zapisal, da prevzem ne bo vplival na število delovnih mest v skupini. "Kot zdaj vidimo, to ne drži," je dejal Zeba in dodal, da bi dogajanje moralo zanimati tudi državo. "Nihče ne reagira, niti ministrstvo za gospodarstvo niti ministrstvo za delo," je dejal.

Kitajski lastniki Gorenja so odpuščanja napovedali v svojem celotnem evropskem delu skupine. Kot so pojasnili aprila, je skupina Hisense Europe zaradi pandemije novega koronavirusa v prvem četrtletju beležila izgubo, ki se bo v drugem četrtletju še poglobila. Za svoj celotni evropski del z 9309 zaposlenimi so predvideli, da bo delo izgubilo 1250 ljudi, še piše STA.

