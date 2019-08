Na gradbiščih letos precej več nepravilnosti kot lani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inšpektorat za delo je v prvi polovici leta na gradbiščih opravil 860 inšpekcijskih pregledov, kar je 32 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Ob tem so inšpektorji v primerjavi z istim obdobjem lani ugotovili tudi za 23 odstotkov več kršitev in izdali za 10 odstotkov več ukrepov.

Kot so sporočili iz inšpektorata, so inšpektorji letos ugotovili 1133 kršitev, izdali pa 472 ukrepov. Inšpektor lahko sicer z enim ukrepom – na primer odločbo o prekršku ali upravno odločbo – sankcionira več ugotovljenih kršitev, so pojasnili.

Inšpektorat je že lani na slovenskih gradbiščih opazil občutno poslabšanje razmer s področja varnosti in zdravja pri delu. Povečuje se tudi število gradbišč za zahtevne objekte, katerih gradnja traja dlje časa – tudi več let – oziroma gradbišč, na katerih se čas gradnje glede na pretekla leta podaljšuje. Tudi zato je inšpekcija za letos načrtovala še večjo intenzivnost inšpekcijskih nadzorov kot v zadnjih letih.

Nadzore na gradbiščih bodo še dodatno okrepili

"Ker se razmere na slovenskih gradbiščih v prvi polovici leta niso izboljšale, bo inšpektorat v nadaljevanju leta nadzore na gradbiščih dodatno okrepil in poostril ter tudi dosledno ukrepal zoper delodajalce, odgovorne osebe delodajalcev in delavce, ki ne bodo spoštovali zahtev veljavnih predpisov," so napovedali na inšpektoratu.

Med ugotovljenimi kršitvami s področja varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti gradbeništva sicer že leta prevladujejo nepravilnosti glede varnega dela na višini, letos pa najbolj izstopajo ugotovljene nepravilnosti v zvezi z namestitvijo in urejenostjo varnostnih ograj ter urejenostjo odrov, zaskrbljujoča je tudi neuporaba osebne varovalne opreme, so še navedli.